C1 : Monaco s'en sort bien

L'AS Monaco a eu droit à son habituel tirage maison. Placée dans le groupe G, elle a évité les principaux mastodontes des chapeaux 2 et 3.

Par Christophe Depincé

AS Monaco Beşiktaş -Se retrouver dans le premier chapeau n'était pas forcément synonyme de tirage facile au vu des mastodontes qui composaient les chapeaux 2 et 3. Mais comme souvent en Ligue des champions, Monaco devra attendre l'éventuelle phase finale pour se frotter aux plus grands cadors européeens. Elle a encore une fois été épargnée et fait même office de petit favori face à Porto, Besiktas et Leipzig. Un groupe homogène mais qui paraît un poil plus simple que ceux dont le club de la Principauté s'est extirpé en 2014 et 2016.De l'excès de confiance. Fort de ses deux jolis parcours en trois ans, et de son titre de champion de France, l'AS Monaco pourrait croire que la qualification est bien engagée avant même d'avoir joué. Mais attention à ce nouveau statut de favori auquel n'est pas habitué le club du Rocher. Il devra l'assumer sous peine de sortir par la petite porte. Si Besiktas ne fait pas très peur sur le papier, les déplacements en Turquie sont toujours des moments délicats à appréhender. Même chose pour les escapades au Portugal, traditionnellement difficiles pour les clubs de l'Hexagone. La grande inconnue s'appelle Lepzig, petit nouveau de la compétition qui aura les dents longues et sera sans doute un bel outsider. Sans oublier cette dernière semaine de mercato qui pourrait sensiblement modifier le visage du onze de Jardim. Alors, pas de fanfaronnade car la mauvaise surprise n'est jamais loin.Exorciser les démons. L'ASM n'a jamais eu l'opportunité de laver son revers contre Porto en finale de Ligue des champions 2004 (0-3). La blessure de Giuly, un match terne et une campagne magnifique qui se termine sur une note amère. Le début de la fin pour l'ancien Monaco. Il est désormais l'heure d'effacer ces mauvais souvenirs et autant dire que ce Porto fait un peu moins peur que celui de José Mourinho. Mais même si les pensionnaires de l'Estádio do Dragão font office de bon tirage au vu de ce qui se présentait dans le second chapeau, la méfiance est de mise. Ce sera également l'occasion pour Joao Moutinho et Radamel Falcao de recroiser la route d'un club dans lequel ils ont laissé d'excellents souvenirs.Le ratio buts/match de Radamel Falcao à l'AS Monaco x l'âge du Prince Albert II + le prix de Youri Tielemans = 66%