C1: Les Parisiennes croquent le Barca et filent en finale

0

PSG 2-0 Barcelone

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Larguées par Lyon en championnat, les Parisiennes n'avaient plus de yeux que pour la Ligue des champions. Une obsession qui ne va pas les quitter de sitôt, puisque elles ont maitrisé sans problème les filles du Barca pour atteindre la finale de la C1, la seconde dans l'histoire du PSG féminin après celle perdue en 2015 face à Francfort.Un succès deux à zéro qui vient confirmer leur large victoire à l'aller en Catalogne (1-3). Et qui s'est construit en seconde période. C'est d'abord Delannoy qui vient transformer un penalty après que Cristiane, l'attaquante brésilienne du PSG, a été fauchée dans la surface. Puis c'est l'internationale espagnole Irene Paredes qui s'en va achever les, en profitant d'un bordel monstre généré par un ballon aérien pour conclure de près.Le Barca n'a plus les cannes pour revenir et les Parisiennes vont chercher avec autorité leur ticket pour Cardiff, ou se déroulera la finale de la compétition. Un sommet où elle pourraient bien affronter les Lyonnaises, victorieuses à l'aller 3 à 1 de Manchester City et qui jouent plus tard dans la soirée.Le tout sous les yeux de 19192 spectateurs, histoire de battre le record d'affluence pour une équipe féminine au Parc des Princes.Y'a des jours comme ça, où la vie est belle.