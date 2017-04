C1: les Parisiennes comme les Lyonnaises

30

Barcelone 1-3 PSG

Règle n°1 des matchs aller-retour : inscrire au moins un but à l’extérieur. Règle n°2 : ne pas en encaisser à domicile. Les Parisiennes ont plus que rempli la première partie du contrat en Catalogne. Pour la deuxième partie il faudra attendre le match retour au Parc des Princes.Si les deux équipes étaient des candidates à l’élection présidentielles en cette fin d’après-midi, leur principal thème de campagne serait la sécurité intérieure pour Barcelone, et la politique extérieure pour le PSG . Bloquées par des Barcelonaises ultra-défensives, les Parisiennes ont besoin d’un petit temps d’adaptation pour mettre en place leur jeu. C’est chose faite dès la vingt-sixième minute de jeu. Aminata Diallo centre côté droit pour Marie- Laure Delie, qui réalise un superbe enchaînement contrôle dos au but puis frappe.Dix minutes plus tard, on remet ça côté gauche cette fois-ci. Après avoir été buteuse, l’attaquante française déborde puis centre pour Cristiane. La tête piquée de la Brésilienne trompe la gardienne catalane. Les femmes en forme du Paris-SG sont bien présentes.La pause n’a pas altéré les envies de buts des joueuses de la capitale. Dès la reprise, la frappe d’Aminata Diallo rencontre la barre transversale de Sandra Paños. Les Espagnoles n’arrivent pas à se montrer menaçantes et assistent impuissantes au break parisien, effectué par Shirley Cruz d’un tir tout en élégance (53e). Les supporterstrès présents au Mini Estadi doivent attendre l’heure de jeu pour voir le premier bon mouvement de leur équipe, mais il en faut plus pour inquiéter Katarzyna Kiedrzynek qui capte la balle sans sourciller.Le reste de la rencontre n’est que gestion pour les joueuses de Patrice Lair jusqu’à la 89minute. Instant où un long ballon mal négocié par Sabrina Delannoy , peu aidée par sa gardienne, permet à Barbara Latorre de réduire le score. Ce but arrive trop tard pour les Barcelonaises, le score en reste là.Comme les Lyonnaises, vainqueures sur le même score sur la pelouse de City, les Parisiennes sont à 90 minutes de prendre leurs billets pour Cardiff.