C1/C3 : 5€ offerts sans dépôt chez Winamax !

A l'occasion de la reprise des Coupes d'Europe et notamment du match de Ligue des Champions PSG-Barça, Winamax offre aux lecteurs de SO FOOT 5€ sans obligation de déposer le moindre centime ! Cette offre exceptionnelle ne dure que 2 jours, jusqu'au mercredi 15 février !



0

5€ sans dépôt ce mardi et mercredi seulement

Les meilleures cotes sur les paris sportifs

Profitez aussi d'un premier pari SANS RISQUE de 100€

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Voici de quoi vous mettre aux paris sportifs, au meilleur des moments, et sans avoir à déposer : pendant deux jours seulement, Winamax vous offreles mardi 14 février et mercredi 15 février. Cela tombe bien, il y a un PSG-Barça mardi soir ou encore un Bayern-Arsenal mercredi soir !Une fois votre inscription réalisée, un pari gratuit de 5€ (dont seul le gain net vous sera crédité une fois utilisée) vous sera automatiquement versé par l'équipe Winamax. Cette offre exceptionnelle vous permet donc de parier sans déposer le moindre euro, et de découvrir l'excellent site Winamax. En plus,qui est offert à tous les nouveaux inscrits souhaitant déposer.N°1 en France sur le poker, Winamax est devenu incontournable depuis son lancement dans les paris sportifs.Sponsor de plusieurs équipes de L1 (Nice, OM, Bordeaux et Nantes), Winamax offre une, ainsi que. Une nouvelle étude réalisée par Odoxa du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sur 10 107 matchs de football, basket, rugby et tennis a en effet de nouveau placé Winamax en tête de l'ensemble des sites de paris sportifs français en terme de cotes proposées.Wina connaît aussi un grand succès grâce à son bonus de bienvenue, puisque. Pourquoi sans risque ? Parce que si votre 1er pari de 100€ réalisé après votre dépôt est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en cash etSi vous souhaitez déposer après avoir essayé le site avec vos 5€ gratuits, vous allez pouvoir profiter d'Vous pouvez par exemple parier sur la victoire du Barça mardi et remportersans prendre de risqueOu sur la victoire sans prendre de but du Bayern face à Arsenal mercredi et remportersans prendre de risque- Inscrivez-vous sur le site en cliquant sur ce lien Winamax ou sur l'image ci-dessus- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes- Vous recevez d'abord 5€ sans dépôt pour tester le site- Vous pouvez ensuite faire un premier dépôt jusqu'à 100€ sur votre compte- Pariez ensuite 100€ sur n'importe quel événement sportif- Si votre pari est gagnant, vous remporterez une très belle somme- Si le pari s'avère perdant, Winamax vous rembourse à hauteur de 100€. Vous pouvez ensuite décider de retirer votre remboursement ou bien de retenter votre chance sur d'autres paris. Vous pariez donc sans risque !► Si vous êtes déjà inscrit chez Winamax et que vous souhaitez parier sur les affiches de la semaine, sachez que 10 autres sites de paris sportifs vous proposent des bonus à chaque inscription :avecavecen entrant le code "SOFOOT" avec(210€ de paris gratuits que votre premier pari soit gagnant ou perdant)avec(un premier pari remboursé de 90€ + 20€ de cash)avecchez, dont 60€ pour seulement 20€ déposés, pour un bonus total de 350€, avec, pour un bonus total de 250€, avec, avecavec