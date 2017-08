C'était Super Víctor !

De sa carrière sportive, Víctor Valdés pourra regretter un final apocalyptique par l’Angleterre et la Belgique. Pour le reste, la Panthère de l’Hospitalet garde une certaine romance avec le FC Barcelone. Entre changements capillaires, boulettes grossières, esprit de camaraderie irréprochable et prestations trop sous-estimées en comparaison à la légende Casillas. Valdés et le Barça, c’était l’amour vache.

« Mes années en haut de l’affiche ne compensent pas celles où j’ai souffert »

Fan d'Oliver Kahn

« Après cette blessure, je n’étais plus personne »

Par Antoine Donnarieix

Il était dit que la première cape de Víctor Valdés sous le maillot de l’équipe A du FC Barcelone devait être pour un match de Ligue des champions. Alors que le Barça se retrouve sous l’influence du second mandat Van Gaal, le Pélican décide de titulariser un jeune gardien de 20 ans dans les cages catalanes contre le Legia Varsovie , le 14 août 2002. Les compagnons de l’éphèbe s’appellent alors Frank de Boer , Phillip Cocu ou Juan Roman Riquelme. Tous les trois buteurs ce soir-là, les deux Bataves et l’Argentin inspirent pourtant la fin d’un cycle au Barça , étincelant en C1, mais catastrophique en Liga. Expert dans le lancement de prodiges, Van Gaal lâchera plus tard un certain Andrés Iniesta dans l’arène, présage d’une magnifique décennie barcelonaise à venir. Une décennie où le double V possède une part fondamentale des succès. Que cela plaise ou non.Avant de fouler la pelouse du Nou Camp, Valdés était un garçon qui aimait jouer au football, mais uniquement avec ses pieds. Malgré son goût pour des positions plus avancées sur le terrain, sa vivacité sur les prises de balle et sa détente au-dessus de la moyenne impressionnent. Très vite donc, le garçon est invité à défendre les buts plutôt que d’aller les marquer. «, avoue-t-il en 2014 dans une interview pourEt pour cause, malgré son insertion précoce dans les catégories de jeunes du Barça dès 10 ans, Valdés commence à peine son chemin de croix. «, poursuit Valdés.Durant son adolescence, Valdés va pourtant avoir un regain d’amour pour son poste. En 1996, la demi-finale de C3 oppose le Bayern Munich à Barcelone. Depuis la tribune du Nou Camp, l’apprenti portier observe avec attention les mimiques de son homologue allemand. «"Lui, c’est mon idole."Par la suite, la connaissance plus pratique de son autre modèle, Santiago Cañizares, le fait progresser dans la finesse. Valdés devient un gardien vif, bon au pied et capable de vite se remettre dans sa saison après une copie brouillonne. Que ce soit lors de la campagne 2004-2005 en C1 contre Liverpool , dans un derby catalan contre l’ Espanyol ou dans un Clásico, Valdés s’est emmêlé les pinceaux. Mais encore une fois, rares sont ceux qui rappellent à quel point il a écrit la riche histoire du Barça Pour soulever sa première C1 à Saint-Denis en 2006, Víctor Valdés a dû s’employer face à Thierry Henry au bout de trois minutes de jeu. Un face-à-face remporté alors que Titi est au point de penalty, puis une puissante frappe du Français repoussée une poignée de secondes plus tard. Pourtant en supériorité numérique, le Barça n’arrive pas à refaire son retard, et Henry possède la balle du 2-0 dans les pieds en seconde période. Mais encore une fois, le dernier rempart s’interpose. Cinéphile à ses heures perdues, Valdés laisse dans sa vidéothèque une place de choix pour ce fameux match. «, explique-t-il auLa construction de cet invincible Barça , Valdés y prend goût avec Ronaldinho , puis poursuit sa trajectoire aux côtés de l’extraterrestre Messi. Les sacres de Rome en 2009 et Wembley en 2011 propulsent le gardien en légende vivante du FC Barcelone . Son record d’invincibilité de 895 minutes avec le club ? L’intéressé s’en fout : «Toujours placé dans l’ombre de l’enfant du pays Iker Casillas Víctor Valdés souffre même de la concurrence de Pepe Reina en sélection nationale. De quoi l’empêcher de briller avec l’ Espagne , mais d’en tirer tout de même des honneurs. Lors des qualifications pour le Mondial brésilien, il composte le billet de lagrâce à une victoire obtenue, clin d’œil du destin, au Stade de France contre les Bleus en mars 2013 (1-0). Un an plus tard, sa terrible rupture des ligaments croisés du genou le fait entrer dans une nouvelle phase. «, confie-t-il."Place à l’autre ! Toi, tu ne vaux plus rien maintenant." »Après sa sortie sur civière, c’est bien la dernière fois que le double V foulera la pelouse du Nou Camp, malgré une rééducation intensive en Allemagne , à Augsbourg. «, rembobine Valdés, qui se terminera à Manchester United , au Standard de Liège et à Middlesbrough » De quoi faire réfléchir l’homme sur sa révérence au Nou Camp. «» Intégré dans le football professionnel quand le Barça était en plein recyclage, Valdés quitte ce monde au moment où le Barça démarre sa saison sans réels repères. Comme le signe d’une page qui se tourne.