C'était Stéphane Paille...

Champion d'Europe Espoirs en 1988, Stéphane Paille s'est éteint mardi, à Lyon. Ces anciens coéquipiers se souviennent.

Marcel Dib (coéquipier à Bordeaux lors de la saison 1993-94) :

Gaëtan Huard (coéquipier à Bordeaux lors de la saison 1993-94) :

Si j’ai encore un message à lui transmettre ce serait celui-là : "Stéphane, c’est absurde de te voir partir si tôt, tu vas énormément nous manquer."

Mécha Baždarević (coéquipier à Sochaux entre 1987 et 1989) :

C'était un homme qui aimait bien la vie, la vie lui a donné beaucoup, très tôt, et lui il a tout pris... Trop pris, malheureusement.

Rolland Courbis (son entraîneur à Bordeaux lors de la saison 1993-94)

:

Jocelyn Angloma (champion d'Europe Espoirs avec Paille en 88) :

Philippe Montanier (coéquipier à Caen entre 1991 et 1993) :

C'était une sorte de play-boy, bon vivant, il l'a payé un peu en fin de carrière, mais tout cela faisait du bien au collectif. Si on a réussi d'aussi belles choses avec Caen , c'était aussi grâce à l'aventure humaine qu'il avait réussi à instaurer en coulisses.

Il était séducteur, auprès des filles bien-sûr, parce qu'il avait un physique avantageux, et aussi l'état d'esprit qui allait avec. Mais il séduisait tout le monde par sa joie de vivre, son optimisme. Il aimait le foot, il aimait aussi la vie. Un épicurien, peut être trop à un certain stade de sa vie...

Par Maeva Alliche, Antoine Donnarieix, Adrien Hémard, Nicolas Jucha et Mathieu Rollinger

"Stéphane, c’est absurde de te voir partir si tôt, tu vas énormément nous manquer.""Les gars, ici vous avez une famille. Vous allez rester, on va s'occuper de vous.""Quand je suis à côté de toi, c'est facile de devenir un bon joueur.""Mais qu’est-ce qu’il fait ? Il est fou ou quoi ? Il a pété un boulon.""Non mais il m’a tordu le doigt, en plus le petit doigt, ça fait mal." ("Si des expérimentés pètent un boulon et tombent dans le panneau des provocations qu’est-ce que je vais dire aux jeunes...""ok les mecs, on va boire un verre".