C'était le CRUFC

Jeudi, les dirigeants du CRUFC ont demandé la liquidation judiciaire du club devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, qui rendra son verdict le 21 septembre. La fin d'une épopée historique ?

» Lui, c'est Jérome Dutitre. Peu après la demi-heure de jeu, le 7 mai 2000, le joueur de CFA fait basculer toute une région dans la folie. Il faudra un penalty de Sibierski à la dernière minute du temps réglementaire pour arracher les Calaisiens à leurs rêves. 17 ans et quatre mois plus tard, le Calais Racing Union Football Club est en passe de disparaître définitivement. Le club avait 43 ans.S'il est aujourd'hui directeur des sports à Radio France, Jacques Vendroux restera toujours un gamin de Calais. Et len'a pas oublié qu'il a été «» Soit les deux institutions (créées respectivement en 1902 et 1947) qui fusionneront en 1974 pour donner naissance au CRUFC. Pendant 26 ans, le principal club calaisien sera un amateur parmi d'autres, parfois promu, parfois relégué, jamais en danger. Puis vint l'épopée de la Coupe de France, «» , remet Vendroux, «» Un parcours jamais égalé dans l'histoire du football français. Mais qui dit sommet, dit aussi descente. Et tout schuss.Pourtant, la saison suivant l'épopée, Calais grimpe encore un peu, en National. Les prémices des emmerdes. Deux victoires en 38 matchs plus tard, première relégation administrative pour difficultés financières, direction le CFA 2. Le club remonte, retrouve le National en 2007... et commet les mêmes erreurs. Réginald Becque, qui a arrêté de jouer deux ans plus tôt, garde un souvenir amer de la période : «» Sauf que les choix hasardeux s'enchaînent : «» , regrette celui qui est toujours ami avec Mickaël Landreau. Une dilapidation qui fait tonner Jacques Vendroux à l'heure du dépôt de bilan : «» Mais aujourd'hui, il est trop tard.Les 200 000 euros en question, ce sont ceux que la mairie a refusé d'accorder ces derniers mois. Une partie pour l'apurement de la dette, une autre pour les besoins urgents, une troisième pour combler le déficit, c'en était trop pour Natacha Bouchart, qui a senti le besoin de convoquer la presse en début de semaine : «» Et la maire de Calais de terminer au sol le club jusque-là dirigé par Jean-Marc Puissesseau : «(...)Désormais, la question centrale est celle des jeunes. Si la SASP et l'équipe senior vont disparaître, la mairie a promis de soutenir la formation. Et l'association, qui gère les équipes de jeunes, devrait repartir sous le nom de Calais Football Club des Hauts-de- France . Un nom qui ne plaît que moyennement à Jacques Vendroux – «» –, mais l'important est ailleurs. Notamment pour Jérôme Dutitre, revenu au club en juillet 2016 en responsable du centre de formation, et qui ne sait toujours pas de quoi sera fait l'avenir : «» À ce jour, le buteur de la finale face à Nantes est donc en recherche d'emploi. «» , rigole-t-il. Mais d'un rire qui s'éteint vite.Dans son club de Grande-Synthe, Christophe Hogard est, lui, «» Le milieu de terrain, aperçu dans lede Christopher Nolan ( «Maillé Brézé» ), est amer quant à la mise à l'écart des héros de l'épopée : «Calais 2000,"Faut arrêter avec Calais 2000"» Un constat partagé par Réginald Becque : «» Et l'historique capitaine d'appuyer : «Aujourd'hui, il ne reste au CRUFC que ses souvenirs. En particulier ceux d'une épopée folle qui a vu une bande d'amateurs écarter successivement Lille, Cannes, Strasbourg et Bordeaux, avant de tomber à la dernière minute de la finale sur un penalty touché par Cédric Schille. De tout ça, le milieu Christophe Hogard retient «» Le 7 septembre 2017, le gâchis a pris le pas sur le plaisir. Désormais, plus personne ne jouera au football sous les couleurs du Calais Racing Union Football Club.