C'était Antonio Cassano (et il va beaucoup nous manquer)

Antonio Cassano semble avoir raccroché les crampons. Il ne faut certes jamais dire jamais avec l'attaquant italien, mais on ne va pas se le cacher, l'épilogue lui colle trop bien à la peau pour ne pas en être un. Qu’on l’ait aimé ou haï, Fantantonio va nous manquer.

1

« S’il avait eu la tête bien faite... »

Vidéo

On s’est quand même bien marré, non ?

Par Alexandre Pauwels

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La pancetta de la veille n’avait pas dû passer. La semaine dernière, Antonio Cassano annonce sa retraite un beau matin, et revient sur sa décision l’après-midi même, évoquant «» . Il dit vouloir poursuivre l’aventure au sein du Hellas qu’il vient tout juste de rejoindre. «» , et on ne pourrait pas dire mieux. Lundi pourtant, la femme de l’attaquant, Carolina Marcialis, annonce la résiliation de son contrat, en même temps que son souhait de poursuivre sa carrière ailleurs qu’à Vérone. Pas le temps d’encaisser, nouveau contre-pied dans la même journée : «» Comme l’a depuis révélé madame, Cassano «» de sa famille restée à Gênes. Certains journaux transalpins évoquaient plutôt des difficultés à l’entraînement, ils se sont tous rejoints pour parler d’une dernière «» . C’est vrai, ce bon vieil Antonio a salué le monde du foot comme il a toujours tout quitté. Mal, dans un fracas incompréhensible. «» applaudissent les uns, «» soupirent les autres. Tout le monde y va de son commentaire. Signe qu’au fond, Fantantonio avait quelque chose de particulier.Il y a toujours eu deux facettes chez Cassano. Les surnoms le confirment. D'une part Fantantonio, le, de l'autre, Peter Pan et ses fameuses «» , ses coups de sang baptisés par Fabio Capello . Il y a le fantastique du terrain donc, ses coups de génie techniques pour débloquer des parties, ses fabuleux duos avec Totti, Pazzini et Ibra – allez, calons même du Balo en souvenir d’un bel Euro. Et puis, le fantasque. Le type qui s'embrouille, qui insulte l'arbitre, un coéquipier, son président, son club, claque les portes, prend du poids et fait des promesses qu'il ne tiendra jamais dans un marcel fatigué par l’embonpoint. Il aurait pu être un symbole à la Roma, une star au Real, jouer à la Juventus . Il aurait pu gagner plus de titres. Il aurait pu. Mais l’hygiène de vie et le caractère ont pollué la carrière. Au point que sa plus grande promesse, celle formulée un soir de décembre 1999 à Bari avec un but fantastique contre l' Inter , apparaît comme la plus bafouée. Il y aurait de quoi être déçu.Mais c'était ça, Cassano. Un joueur bourré de talent doublé d'un impulsif irréfléchi. Fou ? Un fou conscient, alors. «» , décrivait Marco Materazzi dans les colonnes de, bien avant cette fameuse conférence de presse de la semaine passée, où Fantantonio versait encore dans le mea culpa et l’auto-flagellation pour son tempérament de cochon. On a ri, on s’est agacé, mais on l’a cru, encore, comme quand il disait que son AVC, sa nouvelle paternité ou ses périodes d’inactivité l’avaient changé. Comme quand tant d’autres annonçaient sa rédemption, à la Samp' par deux fois, à Milan et à Parme, jusqu'en. Cassano ne s'est jamais refait, parce que telle était sa nature. On lui en a voulu, mais on lui a toujours redonné une chance, on l’a – presque – toujours bien accueilli là où il a posé ses valises. Pour le talent qu’il voulait bien partager, lui qui préférait la passe décisive au but. Jusqu’à l’inévitable rechute. Au fond, personne n’était dupe.Sans appeler à l’absolution, il est temps de reconnaître à l’enfant de Bari, ce grand gamin de 35 ans, une qualité unique dans le football moderne. Dans un monde toujours plus aseptisé, à l’heure des interviews «» et «» , cette heure de la langue de bois et de la maîtrise communicationnelle, Antonio était quand même un grand bol d’air frais. Un soupçon d’imprévisibilité qui nous ramenait aux stars d’un autre temps. Chacun de ses actes déclenchait la réaction. Un sourire à voir son physique district faire plier les défenses, une moquerie pour ses dernières courses ridicules et sa moue comique mains sur les hanches, une franche rigolade à la lecture d’une interview relatant une incartade sexuelle ou alimentaire, une colère au dérapage verbal et à l’annonce d’un nouveau club de cœur... Cassano, par ses faiblesses qui le dépassaient pour nous sauter au visage, nous apparaissait dans toute son imparfaite humanité, celle que tant de ses collègues – nous tous ? – cherchent à dissimuler. Même dans tous ses mensonges, Antonio Cassano était vrai.On peut regretter qu’il n’ait pas fait mieux. Dire qu’il n’a pas bien agi. Qu’il n’a pas été pro. Mais nous aurait-il autant diverti s’il avait évité le gorgonzola, fermé son clapet et travaillé dans son coin à être le meilleur ? La réflexion ne devrait pas tenir le temps d’une interview de Griezmann. Il faut de tout pour faire un monde du football, et le retrait d’Antonio Cassano, l’enfant terrible, lui enlève assurément quelque chose. Quant à savoir ce que deviendra le jeune retraité, c’est encore lui qui nous offre une unique certitude. «