C'est quoi ce racisme à la CAN?

C'est une triste habitude. Comme à chaque CAN, le racisme anti-noir s'invite sur les réseaux sociaux, où les commentaires décomplexés affleurent dans un mélange d'indignation collective et de stupidité.

17

La #CAN au #Gabon est l'occasion pour des petits cons d'exprimer ce qu'ils ont de plus précieux ; leur racisme congénital pic.twitter.com/LlnLDBxt4G — Claudy Siar (@Claudy_Siar) January 17, 2017

Fun fact : le match Algérie-Zimbabwe a remis au goût du jour la théorie selon laquelle les noirs sont des singes #CAN2017 #algzim pic.twitter.com/Vy69mp0F4U — Caius Julius (@julius_bateman) January 15, 2017

De multiples antécédents

Mémoire coloniale et ressentiment

De la débilité de certains

Par Christophe Gleizes

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» . Les mots de Booba, prononcés sur RMC à la veille de son concert d'ouverture de la CAN 2017, résonnent tristement dans l'actualité avec la mésaventure de Balotelli à Bastia . Il n'empêche, le Duc de Boulogne a l'indignation sélective, puisqu'il n'a pas eu un mot sur les dérives qui règnent sur le continent africain à l'heure actuelle, et que chaque CAN offre le privilège d'observer. Cette année, tout a commencé lors de la première journée des phases de poules, avec les défaites combinées du Maroc et de la Tunisie , respectivement battus par la République démocratique du Congo (0-1) et le Sénégal (0-2), ainsi qu'avec le match nul des Algériens face au modeste Zimbabwé (2-2). Des résultats décevants qui ont occasionné une véritable déferlante de haine et de stupidité sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes maghrébins n'hésitant pas à comparer les joueurs subsahariens à des «» ou des «» ... Certains intellectuels allant même jusqu'à s'indigner de voir leurs sélections buter face à des équipes «» et de «» .Aberrants ou vomitifs, c'est au choix, ces dérapages ne constituent cependant pas une surprise en soi. Depuis plusieurs éditions, la CAN irise les tensions raciales du continent. Il suffit de jeter un coup d'oeil dans le rétroviseur pour s'en assurer. En 2006, déjà, lors de la finale qui opposait la Côte d'Ivoire et l'Égypte, le défenseur Cyril Domoraud avait craint pour sa vie face au comportement hostile des supporters locaux : «(il mime une gorge tranchée, ndlr).» Plus récemment, en 2015, l'élimination de la Tunisie en quart de finale face à la Guinée équatoriale avait provoqué de multiples agressions de ressortissants subsahariens à Tunis. Un jeune noir, même pas Guinéen au demeurant, s'était notamment fait tabasser à la sortie d'un café. Il est vrai, la prestation de l'arbitre Rajindraparsad Seechurn, notoirement corrompu, avait causé un véritable sentiment d'injustice.Cette année, les tribunes de la CAN sont essentiellement vides, la faute à la situation politique tendue au Gabon et au boycott revendiqué de la société civile. L'essentiel des dérapages se concentre donc sur les réseaux sociaux, où les internautes se complaisent dans des attaques raciales de plus en plus franches. C'était déjà le cas lors de la victoire du Burkina Faso sur l' Algérie (3-2), lors des qualifications à la phase finale de la Coupe du monde 2014. À l'époque, les supporters algériens avaient qualifié les joueurs burkinabés de «» et de «» , avant d'accuser l'arbitre Janny Sikazwe d'avoir obtenu son diplôme «» , ou d'avoir «» pour laisser le Burkina s'imposer. Sélectionné à 43 reprises avec le Mali , Cédric Kanté connaît bien cette problématique. S'il n'a jamais souffert du racisme en tribunes, l'ancien défenseur de Nice et Sochaux se souvient d'avoir été confronté à des problèmes lors de la CAN 2012. «assure-t-il, notant comme tout le monde une gradation dans la fréquence des insultes.Le racisme anti-noir des pays maghrébins est une réalité bien documentée. Selon Kader Abderrahim, chercheur à l'IRIS et spécialiste des pays du Maghreb, le ressentiment entre les deux populations s'est construit pendant la période coloniale. «» . Aujourd'hui, les cas d'abus sont clairs. Les témoignages d'Africains qui travaillent en Égypte, en Algérie , au Maroc ou en Libye se multiplient. Ils racontent tous, à divers degrés, des situations d'humiliation publique et d'agressions physiques. À tel point que le Ghanéen Naiwu Osahon, du mouvement Panafricain, a récemment expliqué que «» . Un constat partagé par de nombreux d'observateurs. «confirme le professeur Kader Abderrahim.Plus que jamais, le football cristallise cette tension. «» , explique le chercheur de l'IRIS, avant d'ajouter sans tabou : «» . Gare cependant à ne pas généraliser ces comportements à l'ensemble des populations. Selon Kader Abderrahim, ces dérapages restent avant tout l'apanage d'une «» . De sa voix toujours calme, Cédric Kanté ne dit pas autre chose : «» . Bref, rien de nouveau sous le soleil : «» .Une brève plongée dans les méandres des réseaux sociaux semble accréditer la thèse de l'ancien international malien. Les rares auteurs de tweets épinglés sur le net à avoir accepté de nous répondre oscillent entre excuses et dénégations. Voici ce que l'un d'entre eux, originaire de Bejaïa, raconte : «» . Par la suite, le jeune homme a reçu plusieurs menaces de mort, le forçant à effacer son message douteux. «» , dédramatise-t-il. Bref, le jeune supporter algérien ne semble pas comprendre la portée et les conséquences d'un tel message. Comme il l'avoue lui-même avec détachement : «» .Le cas de Laïla est encore moins compréhensible. Âgée de 17 ans, la jeune femme qui habite à Neuilly-Plaisance soutient l' Algérie , dont un de ses parents est originaire. À sa manière. «» , a-t-elle lâché à l'occasion du match contre le Zimbabwé. Pourquoi ? «(sic).» . Depuis, la jeune fille vit un calvaire, en étant régulièrement prise à partie par des internautes remontés, qui contre-attaquent à base d'amalgames tout aussi futiles entre arabes et terroristes. «» . Et la jeune métisse de philosopher, en tirant gravement les enseignements de sa mésaventure : «» . À bientôt, dans le monde merveilleux des réseaux sociaux.