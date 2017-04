C'est quoi ce bordel entre Nantais et Bordelais ?

D'abord interdits de séjour à Nantes ce dimanche, les supporters bordelais sont parvenus à arracher une autorisation restrictive dans les arrêts de jeu. Et seront finalement 250 à la Beaujoire. Mais pourquoi cette confrontation entre fans réputés plutôt calmes est-elle classée à haut risque ?

3

COMMUNIQUÉ OFFICIELULTRAMARINES BORDEAUX 1987 pic.twitter.com/YM1eJQWzof — Brunet Florian (@FlorianBrunet78) 12 avril 2017

Beaucoup de lacrymogène

Une rivalité avant tout sportive

Par Mathias Edwards

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une fois de plus, les supporters bordelais sont parvenus à faire plier les autorités. La dernière fois, c'était en mai 2015, lorsque les Ultramarines étaient parvenus à faire déplacer la réception de Nantes à 20h, au lieu de 14h, pour mieux fêter leurs adieux à Lescure. Cette fois-ci, c'est encore de Nantes qu'il s'agit, mais à la Beaujoire. Interdits de déplacement par arrêté préfectoral, les ultras bordelais y sont d'abord allés de leur communiqué, pour expliquer leur incompréhension, avant de décider de se rendre malgré tout à Nantes, afin de manifester leur mécontentement. Sous la pression, l'arrêté d'interdiction s'est transformé en arrêté de restriction. Finalement, les autorités autorisent la venue de 250 supporters des Girondins, à condition qu'ils soient «» . Mais pourquoi est-ce que cette rencontre fait autant flipper les forces de l'ordre ?Dans leur communiqué publié mercredi dernier, les Ultramarines exprimaient leur incompréhension devant une telle mesure, déjà appliquée la saison dernière : «» Un constat que ne partage pas le préfet de Loire-Atlantique, qui publie dans son arrêté du lundi 10 avril 2017 la liste des incidents ayant impliqué supporters nantais et bordelais. Utilisation de moyens lacrymogènes en novembre 2013 à Bordeaux pour «» . Intervention des forces de l'ordre en mars 2014 à Nantes à la suite de l'agression en centre ville de supporters bordelais par une centaine de supporters nantais. Nouvelle intervention avec des moyens lacrymogènes en décembre 2014 à Nantes pour maîtriser «» . Et la suite d'énumérer la liste des incidents ayant émaillé chaque match entre les deux équipes jusqu'à l'interdiction des déplacements. Et de conclure que «» . Si la question de la bonne gestion du déplacement de supporters dans ce pays se pose une nouvelle fois (on parle à chaque fois d'une centaine d'individus), la question qui interpelle dans ce cas précis est : mais pourquoi Bordelais et Nantais se détestent-ils tant ?La rivalité entre les deux institutions de la façade Atlantique est d'abord sportive. Et remonte à une époque que les ultras des deux camps n'ont pas connus. Le début des années 80. Avant de se frotter à l' Olympique de Marseille de Bernard Tapie à partir de 1986, c'est face au FC Nantes que le Bordeaux de Claude Bez a d'abord dû ferrailler. Quand les Canaris sont champions en 1983, ce sont les Girondins qui sont leurs dauphins. Et vice versa en 1985, quand Bez remporte son premier championnat. En 1986, le PSG ne connaît que deux poursuivants : Nantes et Bordeaux. À l'époque, Nantes est déjà ce club formateur, qui mise sur ses produits maison. Et Bordeaux joue le rôle de l'arriviste, qui pille les enfants de la Jonelière, comme Thierry Tusseau, José Touré ou William Ayache . Le contexte crée forcément une rivalité, qui se transmet de génération en génération. Et qui donne à l'appellation «» une saveur un peu moins factice que celle de «» , opposant Bordelais et Toulousains. À la fin des années 1980, la création des groupes ultras fait basculer la rivalité dans une autre dimension. Si les Ultramarines se réclament d'une mouvance résolument antifa, certains groupes nantais penchent dans le sens inverse. Ce qui exacerbe la haine entre quelques poignées de supporters des deux camps, qui n'hésitent pas à se chambrer à grands coups de banderoles bien senties. Comme en 2013, lorsque les Nantais en déployaient une dans leur parcage de Lescure, avec l'inscription «» Et les Bordelais de répliquer avant le match retour en affichant : «» Mais ça, c'était à l'époque où les déplacements étaient autorisés sans restriction.