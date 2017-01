C’est quoi ce bordel à Montpellier ?

Depuis deux semaines, le Montpellier Hérault vit au rythme des joutes verbales de Louis Nicollin envers son entraîneur Frédéric Hantz. Au milieu de tout ça, les supporters de la Paillade, eux, ont tourné le dos à leur président et affiché leur soutien à Frédéric Hantz. Retour sur deux semaines agitées.

Ils se sont aimés

Laurent Nicollin comme sauveur ?

Par Steven Oliveira

Propos de Sylvain recueillis par SO



» Au centre d’entraînement du MHSC à Grammont, jeudi, plus d’une centaine de supporters montpelliérains étaient présents pour scander le nom de leur entraîneur. Un soutien sans faille à une personne qu’ils apprécient énormément comme nous le confirme Sylvain, leader de la: «» Car oui, si Louis Nicollin a permis à la ville de Montpellier d’exister en Ligue 1, il ne peut pas s'empêcher de pousser quelques coups de gueule de temps en temps. Sa nouvelle victime : Frédéric Hantz Le divorce entre le président et son entraîneur, Frédéric Hantz , est daté au 9 janvier dernier et cette déroute 5-0 à Lyon lors des trente-deuxièmes de finale de Coupe de France . Encore énervé par la défaite, Louis Nicollin s’en était pris à son coach au micro de France Bleu Hérault : «» Des propos qui n’ont, assez logiquement, pas vraiment plu au principal intéressé qui s’en était ému en conférence de presse : «Alors onzième au classement avant cette sortie médiatique de son président, le MHSC n’attaque pas 2017 dans la meilleure des ambiances. Un sabordage de l’intérieur que ne comprend pas vraiment Sylvain : «» Car, si les supporters tentent de calmer un peu le jeu, de son côté, Louis Nicollin continue d’incendier Frédéric Hantz dans les médias. Àd’abord : «» Auensuite : «Dans ce climat de vive tension, un homme se fait discret, Laurent Nicollin, fils de, et président délégué du MHSC. Amené a prendre la présidence du club montpelliérain lorsque son père se sentira prêt à lâcher les rênes, Laurent préfère calmer le jeu en empruntant le fameux «» de Nicolas Sarkozy. Pourtant, pour Sylvain, si le club veut avancer, le fils doit absolument tuer le père : «Après René Girard, Jean Fernandez, Rolland Courbis, c’est donc au tour de Frédéric Hantz de recevoir les rafales de son président, qui s’en est aussi pris à la cellule de recrutement il y a quelques mois . Loin, très loin, de l’esprit familial que dégageait le MHSC lors de son titre de champion de France 2012. En colère, Sylvain a peur que les déclarations de Louis Nicollin mettent en péril l'avenir sportif de Montpellier : «» À Laurent d'emprunter le costume de Pascal le Grand Frère afin de tenter de sauver la famille MHSC qui part en lambeaux.