C'est officiel, le contrat liant Bielsa à Lille est rompu

Arrivé au terme de la procédure engagée à l’encontre de Marcelo Bielsa, le LOSC informe qu’il a rompu le contrat qui le liait à son entraîneur. pic.twitter.com/mAgBVOp5zf — LOSC (@losclive) 15 décembre 2017

La fin d'une histoire qui n'offrait plus aucun suspense.Suspendu fin novembre de sa fonction d'entraîneur à Lille Marcelo Bielsa est officiellement licencié du club nordiste. Le LOSC a déclaré avoir rompu le contrat de l'Argentin, qui avait saisi la Ligue pour contester sa suspension.On attend avec impatience la suite des aventures de Marcelo , et on sait déjà qu'il parviendra une nouvelle fois à nous étonner.