C'est officiel, Aurier s'échappe à Tottenham

Rafraîchir

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le nouveau gars sûr de Mauricio Pochettino Après le départ de Kyle Walker , lestiennent leur nouveau latéral droit. Serge Aurier quitte Paname pour débarquer dans la capitale britannique. L'ivoirien de vingt-quatre ans, qui préférait rejoindre le Manchester United de José Mourinho , a finalement été poussé par ses dirigeants pour signer à Tottenham qui proposait une indemnité plus conséquente que son concurrent à la course au titre en Premier League. Le dernier deuxième du championnat anglais a tout de même déboursé vingt-cinq millions d'euros pour s'attacher les services du plus célèbre Sevranais après Kaaris.