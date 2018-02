C'est Ballo-Touré

Une sortie tactique au bout de 38 minutes lors de la deuxième journée , un but qui entraîne l'effondrement d'une barrière, des performances qui divisent... pourtant, Fodé Ballo-Touré est là. Suspendu au match aller, le titi parisien va retrouver son club formateur pour lui montrer ses progrès encore fragiles.

Par Andrea Chazy

» En l'espace de cinq phrases, Christophe Galtier a réussi avec brio à résumer la première partie de saison de son jeune latéral gauche Fodé Ballo-Touré. Un jeune joueur en plein apprentissage, capable encore du meilleur comme du pire, mais qui réussit à enchaîner les matchs malgré les changements d'entraîneur et toute la pression permanente qui entoure le LOSC cette saison. Pas forcément une évidence pour celui qui arrive de la réserve du PSG , et qui n'avait jamais joué un seul match dans l'élite.Lorsqu'il signe à Lille en juin dernier, l'ambiance autour du gamin de Conflans est déjà hostile : le LOSC est accusé par son homologue parisien d'avoir entamé les négociations avant la fin du contrat d'aspirant de Ballo-Touré, puis condamné à verser une amende en plus de l'indemnité de formation. Pas de quoi pour autant bousculer le jeune Fodé, heureux de quitter Paris pour s'offrir un futur plus radieux à ses yeux : «» , déclarait même le néo-Dogue à son arrivée. Fodé a les crocs, l'envie de bien-faire, mais la réalité va vite le rattraper. S'adapter à l'exigence tactique de Marcelo Bielsa n'est pas chose aisée, et Ballo-Touré va vite s'en rendre compte. Dès la première journée de championnat, il est remplacé à la mi-temps par Júnior Alonso. Pire, la semaine suivante, à Strasbourg , alors que Bielsa a déjà effectué deux changements sur blessures, il décide de sortir son jeune latéral gauche dès la 38minute avec les conséquences que l'on connaît. «» , expliquera Bielsa après le match.Pour jouer un match complet, Ballo-Touré devra attendre le 16 septembre et Guingamp pour connaître la sensation d'enquiller quatre-vingt-dix minutes d'affilée. Et quand on se dit alors que la machine est lancée, tout part à nouveau de travers. Deux semaines plus tard à Amiens, Ballo-Touré reprend en première intention un centre de Nicolas Pépé et pense ouvrir son compteur sous le maillot lillois. La barrière du parcage lillois s'effondre, le match est arrêté, des blessés sont constatés et Ballo-Touré est touché en plein cœur : «» Les supporters le soutiennent, mais, encore une fois, le sort s'acharne et l'empêche d'assimiler le peu de confiance engrangée.Le départ prématuré de Marcelo Bielsa ne va pas changer grand-chose aux performances du joueur. S'il avoue dans une interview àque le départ du technicien argentin a changé «» sur le plan psychologique après une victoire à Lyon, Fodé Ballo-Touré n'hésite plus à afficher sa détermination dans son nouveau club : «» Et les faits le prouvent : depuis le début de la saison, que ce soit sous Bielsa, João Sacramento et même Christophe Galtier, Fodé Ballo-Touré est le titulaire au poste de latéral gauche. La concurrence n'y est pas féroce, mais Lille a quand même refusé des offres à hauteur de six millions d'euros lors du mercato d'hiver. Une marque de confiance qui ne masque pas pour autant les carences récurrentes chez lui. Après le match du Mans, Christophe Galtier ne s'y trompait pas : «» Son carton rouge reçu face à Caen à la 52minute, heureusement sans conséquence, en témoigne. À 21 ans, Ballo-Touré ne peut plus se permettre certaines erreurs s'il veut aller plus haut. Ce samedi, ce sera Kylian Mbappé ou Ángel Di María qui se présentera face à lui. Un gros test qui ressemble déjà à un examen de fin d'année pour l'élève Fodé Ballo-Touré.