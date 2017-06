Bye bye Nulito, hola Nolito !

Un an, et puis c'est tout. Malheureux dès sa première saison en Premier League, Nolito s’apprête à quitter Manchester City pour revenir à la terre de ses amours : l’Espagne, où le FC Séville semble être en pole position pour le rapatrier. La Liga en salive d’avance.

Le retour à l’enfance

Andalousie, je me souviens

Par Antoine Donnarieix

Propos de Nolito recueillis par AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Manchester, ses canaux, ses usines désaffectées, son patrimoine architectural néo-gothique, ses pubs. Le berceau de Danny Boyle, de Liam Gallagher, Oasis, The Smiths, d’un bonbon comme Holly Peers ou d’un timbré comme Tyson Fury. Une ville qui tend à relancer son dynamisme touristique grâce à ses musées, où l’art occupe une place majeure. Et au milieu de ce panel d'activités, un homme au crâne chauve, en perpétuelle remise en question et à la recherche de l’alchimie la plus parfaite sur un rectangle vert. Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City , détient dans son cerveau la clé de la réussite dessur l’échiquier anglais et européen. Cette clé,la cherche depuis un an, dans un effectif où des cracks se bousculent. David Silva Raheem Sterling , Leroy Sané, Sergio Agüero Gabriel Jesus ... et puis Nolito . Un artiste incompris au milieu de ces talents en plein essor. Au-delà de l’aspect sportif, Manuel Agudo Durán est surtout un type qui déprime en Angleterre quand il voit le visage de sa fille. «, confesse-t-il à l’émissionau début du mois."tomorrow, "good morning", "good afternoon"» Déjà au Barça B lors de la dernière décennie, Guardiola était un entraîneur en apprentissage et Nolito une révélation que l’ Espagne et son championnat s’apprêtaient à déguster comme un Mr. Freeze en pleine canicule.Visiblement, l’intérêt que la Liga porte pour Nolito est réciproque. «, considérait le joueur pour sofoot.com en 2016.» Auteur de bonnes performances à City en début de saison, l'avant-centre desa vu sa forme décliner au fil des journées. Prémices de sa mise sur le banc de touche mancunien, cette expulsion en fin de match contre Bournemouth , à la suite d’une rencontre pourtant maîtrisée, où Nolito allait enfin boucler un match en tant que titulaire avec City (4-0).Une altercation où Adam Smith ne récoltera qu’un carton jaune, et où Nolito se sentira logiquement lésé d’une telle décision qui lui coûtera deux matchs de suspension. Suffisant pour laisser aux autres le temps de se montrer au maître Guardiola, et de ne plus être convié pour les gros matchs, qui se solderont à chaque fois par des défaites ( Tottenham Everton ). Une saison difficile pour l’ancien leader offensif du Celta de Vigo, qui envisage un retour aux sources, là où ses premiers dribbles ont vu le jour. D’après, un accord avec le FC Séville est tout proche d’être trouvé. On parle d’un prêt avec une option d’achat située entre 6 et 8 millions d’euros. Tout sauf un hasard pour Toto Berizzo, ancien coach du Celta qui vient d’être nommé entraîneur du, et pousse pour que le dossier aboutisse. «, expliquait Nolito la semaine passée.Face à la haute option d’achat de 25 millions d’euros pour Samir Nasri , le FC Séville devrait laisser le Français faire le chemin inverse et récupérer l’Espagnol dans la foulée. Un esthète s’en va, un autre arrive au pays des toreros. Une tradition sur laquelle le joueur de 30 ans aime se laisser aller : «, conclut l’international.» Voilà aussi pourquoi Nolito et la Premier League forment une idylle impossible. La Liga ne peut que s'en réjouir.