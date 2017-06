bwin - 107€ de Bonus offert - Notre avis détaillé !

Partenaire officiel du Real Madrid, bwin est loin d'être un petit nouveau sur le marché des paris sportifs. Créé en 1999 dans sa version internationale bwin.com, le site bwin.fr a déjà conquis de nombreux joueurs en France après être reparti à l'assaut du marché français, notamment avec un Bonus original de 107€

2

bwin

Le Bonus

Exemples :

Les Cotes

La Diversité des paris

Le Site

Les Paris en Live

Le Service client

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A votre inscription, bwin vous offre un Bonus original de 107€ en hommage au n°7 porté par Robert Pirès, nouvel ambassadeur du site.Votre premier pari (1er pari minimum de 5€ à effectuer dans les 30 jours après votre 1er dépôt) est en effet remboursé intégralement jusqu'àen pari gratuit (ce pari gratuit crédité sous 48 heures sera à utiliser sous 7 jours. Une fois utilisée, seuls les gains nets vous seront crédités)._ Si vous vous inscrivez, que vous déposez 107€ (somme requise pour obtenir le bonus maximum chez bwin), et que vous jouez ces 107€ sur votre premier pari, vous serez remboursé de 107€ en pari gratuit si ce premier pari est perdant. S'il est gagnant, vous récupérez votre mise et vos gains._ Si vous vous inscrivez, que vous déposez 50€, et que vous jouez ces 50€ sur votre premier pari, vous serez remboursé de 50€ en pari gratuit si ce premier pari est perdant. S'il est gagnant, vous récupérez votre mise et vos gains.bwin offre des cotes en moyenne légèrement supérieures à la majorité des autres sites de paris sportifsC'est l'un des gros points forts de bwin. Le site propose sans doute l'offre de paris la plus vaste du marché. Il y a chaque jour des milliers de paris sur une vingtaine de sports.Sobre mais efficace. Même s'il dispose d'un design un peu tristounet, bwin est l'un des sites de paris sportifs les plus pratiques. Les événements sportifs à la une sont bien mis en avant. Le site dispose aussi des meilleures statistiques disponibles sur les matchs. Intéressants pour les footeux, vous avez accès aux compositions des équipes sur leurs précédents matchs.Le Live de bwin propose le nombre de paris en direct le plus important que ce soit sur un PSG - OM ou bien un River Plate - Boca Juniors. La partie en direct propose des streaming vidéos mais côté foot on a surtout le droit aux matchs de deuxième division allemande.En cas de problème, litige ou question à poser, bwin.fr propose un service client disponible par Courrier, Formulaire et TéléphoneTéléphone : 0811 36 03 21 Tous les jours (du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00 et le samedi et dimanche de 12h00 à 16h00). Prix d'un appel local.Courrier : B.E.S. S.A.S., CS 91654 ,75773 PARIS cedex 16Pour en savoir plus, vous pouvez pouvez consulter le test de bwin réalisé par RueDesJoueurs.com