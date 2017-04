But injustement annulé pour City

0

[VIDEO] 🔴 But refusé pour Man City #ARSMCI> A vous de juger mais le ralenti semble clair !https://t.co/TjsmETawoX — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 23, 2017

Les partisans du tout à la vidéo ont trouvé un nouvel argument cet après-midi.Peu avant la mi-temps de la demi-finale de FA Cup entre Arsenal et Manchester City, Raheem Sterling a vu son but annulé par le juge de touche, qui a estimé que le ballon était auparavant sorti des limites de jeu. Le ballon était en effet arrivé dans les pieds de l'attaquant anglais desaprès un centre de Leroy Sané, repris par Kun Agüero mais repoussé par Petr Cech. Le juge de ligne de la rencontre a alors levé son drapeau, affirmant que le cuir avait passé la ligne sur le centre de Sané. Malheureusement pour lui et pour City, le ralenti montre bien que le ballon n'a jamais quitté les limites. Le but était donc valable.