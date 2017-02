But gag en Irlande du Nord

0

POLÊMICA na vitória do @Glenavon_FC pela Copa norte-irlandesa. E aí?! pic.twitter.com/b5kBYHNCZE — Non Sense Football (@NSenseFootball) 5 février 2017

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce week-end, en Irlande du Nord, on jouait les huitièmes de finale de la Coupe. La rencontre entre Armagh City (D2) et Glenavon (D1) aurait dû n'être qu'un obscur match de plus, mais un but polémique a suffi à le mettre en lumière.À la suite d'un coup franc mal tiré des visiteurs, le gardien d'Armagh se saisit du ballon sans aucun problème. En attendant que son équipe se replace pour dégager, il est bousculé (involontairement ou pas ?) par un adversaire qui fait tomber le ballon à terre. Mais alors qu'il proteste, un attaquant de Glenavon en profite pour se saisir du cuir remis en jeu, dribble le portier et marque sans trop de difficulté. L'arbitre n'ayant pas vu la scène, le but est logiquement accordé.Ah, si seulement la Fédération nord-irlandaise avait des sous pour se payer l'arbitrage vidéo...