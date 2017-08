Burnley-Hanovre arrêté après une attaque de supporters

HL

Si la reprise des championnats européens nous régale sur le terrain, le football conserve toujours ses côtés obscurs.Après une petite mi-temps où Burnley menait 1-0 grâce à l'ouverture du score de son défenseur Ben Mee , le match amical entre le club anglais et Hanovre a été interrompu à cause de comportements violents des supporters allemands. Invectivant la tribune adverse depuis le début de la rencontre, ces derniers ont fini par attaquer les fans anglais. Sur les conseils de la police, l'arbitre a logiquement décidé de ne pas faire reprendre ce match.Si l'entraîneur, Sean Dyche , était pleinement en adéquation avec cette décision, ce n'est pas pour autant la préparation idéale pour Burnley qui doit affronter le champion en titre, Chelsea , samedi prochain. Le pensionnaire de la Premier League réfléchit à organiser un nouveau match amical, dans la semaine, pour ne pas perdre le rythme. Lyon qui offre déjà son hospitalité à Chapecoense , mardi, peut peut-être faire un petit geste et organiser un tournoi.