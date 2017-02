Burnley et Leicester s'inclinent, City en replay

30

En ce samedi après-midi britannique, il ne faisait pas bon être une équipe de Premier League.En ouverture des huitièmes de finale de FA Cup, Burnley s'est fait surprendre par le, ndlr) : Lincoln City, pensionnaire de D5 anglaise. Malgré le soutien des 20 000 supporters du Turf Moor, Burnley a vu Lincoln City marquer sur sa seule frappe cadrée de la rencontre sur une tête du défenseur Sean Raggett.Même combat pour Leicester , qui est décidément mal en point en cette année 2017. Avec une équipe légèrement remaniée (avec Vardy et Mahrez sur le banc), Leicester, pourtant en supériorité numérique durant trente minutes, s'est incliné sur la pelouse de Millwall dans les dernières minutes de la rencontre. C'est le défenseur jamaïcain, Shaun Cummings, qui a délivré The Den.Comme Monaco , vendredi soir face à Bastia Manchester City n'a pas préparé sa rencontre de Ligue des Champions de la meilleure des manières. Les hommes de Pep Guardiola n'ont pas trouvé la faille sur la pelouse de Huddersfield (Championship) et devront jouer un replay dans leur antre de l'Etihad Stadium.Finalement, seul Middlesbrough a sauvé l'honneur des clubs de Premier League face à Oxford United (League One). Mais tout n'a pas été facile pour les coéquipiers de Negredo. Alors qu'ils mènent deux à zéro, notamment grâce à un ciseau acrobatique de Gestede, les hommes d' Aitor Karanka n'ont pu empêcher leurs adversaires du jour de revenir au score. Dominateur, Middlesbrough a vu son attaquant uruguayen, Christian Stuani, offrir la victoire en fin de match. Burnley 0-1 Lincoln CityMillwall 1-0 Leicester Huddersfield 0-0 Manchester City Middlesbrough 3-2 Oxford United