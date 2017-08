Buffon sur le podium du meilleur joueur UEFA de la saison

JB

Et les nommés pour le trophée en bois de la saison sont...L'UEFA ne va pas tarder à désigner le nom du meilleur joueur de la saison écoulée, qui a vu le Real de Cristiano Ronaldo rafler un bon nombre de breloques. Bien évidemment, le Portugais (qui détient le trophée) et son meilleur ennemi argentin figurent dans le trio final, accompagné cette fois de Gianluigi Buffon , auteur lui aussi d'un exercice de haut vol avec sesPour ce qui est du, notre Kylian Mbappé national se classe huitième, bien calé entre Sergio Ramos et Robert Lewandowski . La France est également représentée avec Eugénie Le Sommer et Wendie Renard sur les cinquième et sixième marches du classement féminin. Sans oublier Paul Pogba qui peut encore être élude la dernière C3.Ça ne vaut pas le trophée de meilleur cracheur de bigorneau de Moguériec, mais c'est déjà ça.