Buffon pourrait détrôner Maldini ce soir

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Éternel. Gianluigi Buffon pourrait devenir ce soir le plus vieux vainqueur de l'Histoire de la Ligue des Champions, à 39 ans et 126 jours. Un record détenu jusqu'ici par un autre monstre italien : Paolo Maldini.Vainqueur en 2007 à 38 ans et 331 jours avec l'AC Milan, ce dernier était néanmoins joueur de champ et en était à sa cinquième Ligue des champions. Après 22 ans de carrière et deux finales perdues (2003 et 2015), Buffon, lui, court toujours après sa première C1.L'amant de la Vieille Dame.