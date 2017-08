Buffon pas satisfait de l'utilisation de l'arbitrage vidéo

1

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Toujours sur les appuis et prêt à sortir du bois. Gianluigi Buffon a eu la main bien ferme et n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour critiquer l'utilisation de l'arbitrage vidéo durant le match entre Juventus et le Genoa remporté 4-2 par les hommes de Massimiliano Allegri . Mais qu'est-ce qu'est qui a bien pu irriter le portier de la? Une utilisation jugée excessive sur les deux pénaltys de la rencontre., a d'abord commenté Buffon. Il a ensuite poursuivi : «» .L'ange gardien de laa alors regretté la décoloration du football que ce virage entrainait : «» , a-t-il ironisé.VAR ou non, la Juve est en tout cas leader de Serie A, après deux journées.