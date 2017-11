Sempre me inspirei nesse grande goleiro. Receber esse presente do @gianluigibuffon é uma honra. Que Felicidade Une publication partagée par Jakson Follmann (@jaksonfollmann) le 23 Nov. 2017 à 3h55 PST

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bientôt un an s'est écoulé depuis le crash de l'avion de Chapecoense qui a fait 71 morts. Le gardien Jakson Follmann est l'un des six rescapés de l'équipe brésilienne qui ont survécus à la catastrophe. Malgré sa jambe amputée, le portier souhaite reprendre le foot et a renfilé ses gants lors d'un entraînement, il y a quelques jours. Gianluigi Buffon a voulu lui exprimer toute son «» en lui envoyant son maillot de la Juventus dédicacé.Un geste qui a ravi Follman. «» , a écrit le gardien de 25 ans sur son compte Instagram.