Buffon et Zidane, le respect mutuel

La dernière fois qu'il se sont croisés sur un terrain de football, c'était lors de la finale de la Coupe du monde 2006. Depuis, Buffon et Zidane, qui auraient toutes les raisons de s'éviter, ne peuvent faire autrement que de se respecter.

Panenka, parade et cafteur

Les retrouvailles

Par Kevin Charnay

» Il y a quelques mois, juste avant de disputer son 1000match, Gianluigi Buffon adresse un petit clin d’œil à Zizou lorsqu'on lui demande comment et quand il compte terminer sa carrière. Une petite pique, en référence au fameux coup de tête asséné à Marco Materazzi , que l’ancien capitaine des Bleus aurait pu mal prendre. Mais c’est loin d’être le cas, au vu des déclarations élogieuses de ZZ il y a quelques jours. «» , explique l’entraîneur du Real Madrid . Un respect mutuel, nullement entaché par une dernière rencontre pourtant douloureuse.Si le France Italie 2006 a souvent été résumé au duel Zidane-Materazzi, buteurs tous les deux, et protagonistes de l’un des plus gros rebondissements d’une finale de Mondial, le vraia surtout opposé Zizou au gardien de la Juventus . Dès la septième minute, ZZ se présente face à Gigi pour tirer un penalty ô combien important. «(croisé en bas à gauche, ndlr)» Alors, pour surprendre le gardien qui a l’honneur de semer le trouble dans son esprit, Zizou lâche une panenka. Un geste que les gardiens détestent et ont tendance à prendre comme une humiliation. Mais pas Buffon, qui sait simplement reconnaître le geste d’un grand joueur. Après l’égalisation italienne et une fin de match haletante où la France domine, les rôles s’inversent. C’est Buffon qui devient le bourreau du Français.En prolongation, malgré une douleur à l’épaule, Zidane continue de porter les siens. Et à la 103minute, sur un centre millimétré de Willy Sagnol , il décoche une énorme tête qui pourrait le faire entrer dans l’histoire en signant un deuxième doublé en finale de Coupe du monde. Mais le gardien italien se dresse miraculeusement sur la trajectoire. Un geste qui aurait pu valoir une haine irrationnelle de Zizou envers Buffon. Mais il sait, lui aussi, simplement reconnaître le geste d’un grand joueur. Quelques minutes plus tard, Buffon fait pire. Zidane vient de péter un plomb et d’envoyer sa tête dans le torse de Marco Materazzi . Personne ne l’a vu. Sauf Buffon, qui s’empresse d’aller cafter auprès des arbitres. Le carton rouge est sorti, et renvoie Zidane aux vestiaires par la petite porte. Pour le dernier match de sa carrière.Là encore, Zizou aurait pu lui en tenir rigueur. Mais sa colère est, peut-être encore aujourd’hui, uniquement dirigée contre celui qui l’a provoqué. «» , déclare-t-il même en 2009 à, alors qu’il assure encore n’avoir aucun remord à avoir frappé «» .Depuis ce 9 juillet 2006, les chemins de Zinédine Zidane et Gianluigi Buffon ne se sont plus recroisés sur un terrain de football. Ce samedi soir, cela va enfin être le cas. Buffon est toujours, plus que jamais, le formidable gardien qu’il était. Zidane s’est transformé en un entraîneur à qui tout sourit depuis qu’il est au Real. Rien ne pouvait être plus parfait qu’une nouvelle finale pour réécrire l’histoire. Et se témoigner, enfin, face à face, tout le respect qu’ils s’inspirent. En champions.