Buffon et un mur de 623 minutes

La dernière fois que Gianluigi Buffon a encaissé un but en Ligue des Champions, Barack Obama était encore président des Etats-Unis Mercredi soir à Louis II, alors que la Juventus est venu s'imposer brutalement face à l'AS Monaco (2-0) Buffon, qui disputait par la même occasion son centième match de C1 avec la Vieille Dame, a une nouvelle fois été immense.Résultat, le gardien italien et ses coéquipiers n'ont plus encaissé de but sur la scène européenne depuis 623 minutes. Après avoir muselé pendant 180 minutes la MSN en quart de finale, les Turinois ont démontré à nouveau qu'ils avaient la meilleure défense d'Europe en ne concédant aucun but face à une équipe monégasque qui restait sur treize réalisations lors de ses quatre derniers matchs dans la compétition.Le record d'invincibilité pour un gardien dans la plus prestigieuse des compétitions européennes est toujours détenu par Jens Lehmann avec 852 minutes d'invincibilité lors de la saison 2005-2006 dans les bois d' Arsenal Le comte de Buffon.