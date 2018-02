Buffon en sélection jusqu'en 2020 ?

231

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Étrange Histoire de Benjamin Buffon.Le légendaire portier de la Juventus et de laavait décidé de stopper la sélection en novembre dernier après le barrage perdu face à la Suède pour la Coupe du monde 2018. Mais Alessandro Alciato, journaliste de Sky Italia , rapporte que Gigi pourrait finalement rempiler jusqu'à l'Euro 2020.Le recordman de sélections de la(175 matchs), encore titulaire au sein de la Vieille Dame malgré une alternance plus présente qu'auparavant, garde d'excellents restes. La preuve : lui et Wojciech Szczęsny, son compère de, n'ont pas encore encaissé le moindre but en 2018.En 2020, Buffon aura 42 ans. Soit environ 36 fois l'âge de Kylian Mbappé.