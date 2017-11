Bucchi remercié par Sassuolo

AC

La défaite de trop.Arrivé cet été avec la dure mission de remplacer Eusebio Di Francesco , parti à la Roma, Cristian Bucchi n'est déjà plus l'entraîneur de Sassuolo. Le coach desa été remercié ce dimanche selon plusieurs médias italiens, et ce après la nouvelle défaite de son équipe face au Hellas Vérone à domicile (0-2).Avec seulement trois victoires en quatorze journées, Sassuolo est seizième et ne compte qu'un point d'avance sur le Genoa, premier relégable. Pour le remplacer, c'est l'expérimenté et ancien coach de Palerme Giuseppe Iachini qui tient la corde.