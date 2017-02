BT Sport diffusera des matchs de FIFA 17

0

JD

Coup de génie ou coup de buzz ?En tout cas, la chaîne cryptée anglaise BT Sport a annoncé avoir mis la main à la poche pour s'octroyer l'exclusivité de diffusion des quatre grands tournois majeurs dejusqu'à la fin de la saison. «, a commenté Simon Green, le patron de la chaîne.Si le montant de cet investissement n'est pas connu, il représente en effet un pas en avant dans le développement de la démocratisation de l'eSport, qui touche désormais le monde entier. BT Sport diffusera les compétitions jouées sur XBox One et Playstation 4. Au programme : la finale du tournoi nord-américain à Vancouver, puis celle de la zone Asie-Pacifique à Singapour , avant la finale européenne à Madrid. La cerise sur le gâteau étant le prix du champion des champions, qui se déroulera à Berlin fin mai et dont le gagnant empochera environ 155 000 euros. Rien que ça.Reste à voir si les téléspectateurs vibreront autant devant deux gus jouant à la console que devant vingt-deux vrais acteurs en short.