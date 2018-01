Bryan Dabo file à Florence

AC

La Fiorentina plus française que jamais.Lacontinue de faire son marché avec des produits issus ducher à Arnaud Montebourg. Après avoir embauché Théréau, Veretout, Eysseric et Laurini cet été, l'équipe de Florence est en passe de boucler l'arrivée du milieu relayeur Bryan Dabo En difficulté chez les Verts depuis l'arrivée de Gasset sur le banc, il ne resterait que quelques détails à régler pour voir Dabo rejoindre la Fio' pour quatre ans. Selon, l'AS Saint-Étienne va récupérer près de quatre millions d'euros pour son joueur, qui était encore sous contrat jusqu'en 2020. Une faible somme pour l'homme arrivé dans le Forez à l'été 2016, et qui a joué pas moins de seize matchs cette saison en Ligue 1 avec les Verts.Près de la moitié du onze titulaire de la Fio pourrait donc être française. La fameuse