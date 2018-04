Bruno Germain : « C'est encore du 50/50 »

Triple champion de France avec l'OM au tournant des années 1980 et 1990, Bruno Germain espère que son fils Valère ramènera bientôt une breloque européenne pour compléter la collection familiale. L'ancien milieu défensif revient sur la victoire marseillaise en demi-finale aller de la Ligue Europa face au RB Salzbourg (2-0).

Luiz Gustavo est très bon à chaque match, que ce soit au milieu ou derrière. »

« Je ne m’attendais pas à une aussi belle équipe de Salzbourg, ils m’ont surpris. »

Propos recueillis par Florian Lefèvre

On est pleinement satisfaits du résultat, même si ce n'est pas complètement fait. Et on se dit que si on met autant de détermination, de volonté et de qualité au retour, on a une chance de passer.C’est le football ! Il faut savoir être réaliste et l’OM l’a été ce soir. L’ Olympique de Marseille a mis une telle débauche d’énergie que les joueurs ont été récompensés, et c’est tant mieux. Luiz Gustavo est fidèle à lui-même.Il est très bon à chaque match, que ce soit au milieu ou derrière. En défense, il a une très bonne lecture de jeu, anticipe les ballons, joue juste dans la relance, ne fait pas de faute. Il est énorme. Et, en plus, Sanson, qui l’a remplacé au milieu, a aussi été très bon, donc c’est tout bénef’ pour l’OM.Ils ont tous fait leur match. Tous. J’ai bien aimé Luiz Gustavo et Sanson. Bouna Sarr est en pleine bourre en ce moment. Offensivement, il est fort, il va très vite. En deuxième période, les changements ont porté leurs fruits. Njie est rentré, il a fait la différence d’entrée ! C'étaient les bons choix.Parce que c’est difficile de presser haut pendant 90 minutes. On ne peut pas le faire tout le temps. L’OM a eu des temps forts et réussi à marquer, et d’autres où l’équipe a reculé. C’est un peu comme un jeu d’échecs. Mais ce qui est important, c’est d’être réaliste à chaque occasion. Et c’est ce qu’a fait l’OM.C’est une équipe jeune, mais une belle équipe.Je ne vois pas de gros point fort, mais pas de point faible non plus. On a vu des joueurs qui prenaient soin de poser le jeu à terre et qui se projetaient vite vers l’avant. Je ne m’attendais pas à une aussi belle équipe, ils m’ont surpris. Ce n’est pas étonnant qu’ils aient fait un aussi beau parcours aux tours précédentsNon, pas du tout. Pour moi, ça reste du 50/50. Si on partait en Autriche avec un avantage de quatre buts, oui, on pourrait penser que le plus dur a été fait, mais là, deux buts, ça peut aller vite dans l’autre sens. S’ils ont la chance de marquer chez eux dans la première demi-heure, vous imaginez, ça leur laisse encore une heure pour revenir à égalité ! Donc, non, ce n’est pas fait du tout. Il faut vraiment que les joueurs marseillais se mettent dans la tête que c’est du 50/50.