Bruno Fernandes pourrait retourner en prison

Il y a environ un mois, le club de Boa Esporte, qui évolue en D2 brésilienne, avait provoqué un petit scandale en recrutant Bruno Fernandes En effet, le gardien de but en question venait de sortir de prison après y avoir passé à peine un tiers de sa peine. Et le gaillard de 32 ans n'avait pas fini au trou pour un vol de bonbons, puisqu'il avait écopé en 2010 de 22 ans de prison pour l'assassinat de son ancienne maîtresse, rien que ça. Fernandes n'est pas vraiment tiré d'affaire puisqu'il attend son jugement en appel, et que la Cour suprême du Brésil a prévu de se pencher le 25 avril sur la demande du parquet de le remettre en geôle. Une Cour suprême qui pourrait annuler la décision de remise en liberté du portier, qui devrait alors retourner en prison.Une autre manière d'être dans les cages, pour ce gardien à la gâchette facile.