Bruma à Leipzig

Nestor Bruma L'ailier portugais et international espoir Bruma vient de s'engager officiellement avec le RB Leipzig . Le club allemand, qui jouera la saison prochaine la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, a déboursé dix-huit millions d'euros pour enrôler le joueur de vingt-deux ans. Le club a annoncé le transfert sur son compte Twitter, ce mercredi après-midi. Bruma évoluait depuis quatre ans dans le club stambouliote de Galatasaray . Il a réalisé un dernier exercice solide avec onze buts et six passes décisives. Il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons et son contrat court donc jusqu'en juin 2022.La Ligue des champions donne des ailes.