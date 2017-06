Bruce Arena, made in America

« Rendons le soccer aux Américains ! » , c’est en substance ce qu’a réclamé Bruce Arena à cor et à cri de 2011 à 2016. L’ancien gardien de but a développé une critique acerbe contre Jürgen Klinsmann, reposant moins sur les choix tactiques ou techniques de l'Allemand, que sur le lieu de naissance des joueurs sélectionnés. Le retour d’Arena à la tête de l’US Soccer, comme son premier passage, de 1998 à 2006, indique que le New-Yorkais n'est pas à une contradiction près. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais.

Foreign-born ban

Love Abby Wambach's interesting, provocative and entertaining quotes. But curious to hear her definition of a « foreign » USNT player. — Alexi Lalas (@AlexiLalas) 16 décembre 2015

Bruce tout-puissant

Par Romuald Gadegbeku, à New York

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» , disait le candidat Hollande. À sa façon, le candidat Bruce Arena avait trouvé son adversaire avant de retourner sa veste. Un opposant qu’il dégomme façon Quake III Arena à coup de critiques répétées. Ce rival, c’est Jürgen Klinsmann et sa politique, celle d’incorporer dans son équipe des joueurs nés loin des frontières américaines. Arena était déjà depuis longtemps candidat à un poste qu’il a connu de 1998 à 2006, une aventure qui s’est terminé par le goût inachevé d’un contrat non renouvelé après une Coupe du Monde ratée. En 2013, le New-Yorkais, visionnaire, déclarait alors à: «» Seulement un an plus tard, les Ricains effectuaient une Coupe du Monde honnête (élimination en huitième de finale après prolongations face à la Belgique ), avec leurs six binationaux, dont la plupart nés en Allemagne , et qui comme Fabian Johnson ou Jermaine Jones ont été les fers de lance de l’équipe lors du mondial brésilien.Aux États-Unis, où sport et patriotisme sont particulièrement liés, où on sue pour sa nation et son drapeau, où chaque match de NBA, de NFL, de NHL, de MLS est précédé de(l’hymne national), Arena n’a pas tardé à se trouver des soutiens de poids pour lui emboîter le pas, avec deux légendes du soccer. Son ancien poulain, Landon Donovan, et surtout Abby Wambach. La meilleure buteuse de l’histoire du football de la sélection (184 buts) appelait tranquillement la fédération américaine à virer Jürgen Klinsmann fin 2015. «» , affirmait-elle. Pas finaude. Bruce Arena , alors du côté des LA Galaxy, observe la sélection du coin de l’œil, au sortir d’une Gold Cup 2015 décevante (élimination par la Jamaïque en demi-finale), et avant la Copa America Centenario à laquelle les States sont conviés, mais surtout il n’oublie pas de critiquer, l’amour de la patrie chevillée au corps. Moins virulent que la buteuse peroxydée, il affirme au micro d’Alexi Lalas, ancien international américain, pour Fox Sports : «» Bruce y est presque. En novembre dernier, après deux défaites lors des deux premiers matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2018 du onze US, l’Allemand est démis de ses fonctions.Le pouvoir est un excitant. Sa large mâchoire desserrée, les yeux remplis d’extase, Bruce rit. La conférence de presse marquant led’Arena se déroule sous le signe du rassemblement. «, déclarait le recordman de victoires à la tête de la sélection (74) avant de préciser :» Depuis le retour d’Arena en novembre dernier, les USA sont invaincus sans pour autant être transcendants, et les binationaux tant critiqués n’ont pas disparu, loin de là. John Brooks VfL Wolfsburg ) et Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach), titulaires lors de la victoire contre Trinité-et-Tobago vendredi (2-0), demeurent deux rouages essentiels de l’équipe malgré leur lieu de naissance. Fragiliser Klinsmann par le biais de critiques répétées, sincères ou pas, tel était l’idée d’Arena. Avant de penser que le maillot américain sied mieux aux joueurs nés aux USA , Arena pense d’abord qu’ «» , comme il l’expliquait auen 2014. Par «» , il se désignait sans doute lui-même, qui sait ? Ce qui est certain, c’est que Bruce Arena sait le pragmatisme qu’imposent l’exercice du pouvoir et la nécessité de la victoire. En 2002 c’est bien lui qui a amené les États-Unis en quart de finale de la Coupe du Monde au Japon et en Corée avec… un, deux, trois, quatre, cinq - oui, cinq - binationaux dans son effectif.