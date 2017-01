Broxbourne Borough et sa génération U18 dorée

1

La belle histoire des bébés de BB.Comme les joueurs pros, les U18 disputent chaque année en Angleterre la FA Cup. Et comme pour les pros, en seizièmes de finale, on retrouve à peu près les mêmes équipes, de Liverpool à Tottenham en passant par Manchester City. En revanche, aucune trace de Manchester United et d'Arsenal. Un club fait, lui, figure d'inconnu : Broxbourne Borough. Si son équipe sénior évolue en neuvième division anglaise, BB voit ses jeunes atteindre le quatrième tour de la FA Cup.Une surprise qui n'en est finalement pas une, tant cette équipe espoir a du potentiel. Depuis l'âge de dix ans, les joueurs évoluent ensemble - malgré quelques essais dans les plus grandes académies de la région - avec à chaque fois le même coach : Roy Bleau. Un entraîneur qui a fait de la technique son maître mot, dans un pays qui vénère le jeu physique, comme il l'a déclaré au: «C'est en faisant étalage de leur technique que les U18 de Broxbourne Borough ont rousté leur équipe première 6-1 en match de préparation, et c'est aussi de cette manière qu'ils continuent leur route en FA Cup en faisant kiffer les 300 supporters qui peuvent avoir une place assise au stade. Une belle histoire qui a charmé Thierry Henry , qui a envoyé un message de soutien aux jeunes lors du tour précédent.Titi, qui a dû conseiller quelques noms à Tonton Arsène, même si U18, c'est presque déjà trop vieux pour lui.