Brown rate l'immanquable en barrages de Premier League

Un raté qui peut couter cher.C'est la mi-temps entre Huddersfield et Reading pour les barrages de Premier League et le score est de 0-0. Pour cause, Isaiah Brown, le joueur d'Huddersfield, a raté l'immanquable à la neuvième minute.Un centre devant le but mal dévié par le milieu offensif des, surement trompé par les rebonds, mais qui pourrait couter très cher à son equipe si elle venait à s'incliner face auxEspérons pour lui que ça ne coûte pas la montée à son équipe.