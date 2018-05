Brouard : « À Bauer, vous vous sentez pousser des ailes »

Champion de National depuis vendredi à la suite du résultat nul contre Lyon Duchère (0-0), Régis Brouard revient sur l'excellente saison du Red Star, de retour en Ligue 2 après un an d'absence. Et sur l'incroyable stade Bauer, qui n'accueillera plus les matchs du club francilien l'an prochain en raison de sa trop grande vétusté pour le monde professionnel.

Revenons sur cette communion de vendredi soir avec les supporters. L'image reflète-t-elle l'influence que le public du stade Bauer a eu sur vos résultats ?

Oui, quand même ! J'ai eu quelques jours, donc le contraire serait inquiétant !Je me suis permis de prendre quelques journées de congé, relativement tranquilles.Il y a eu l'envahissement du terrain avec les supporters, ce qui a duré un petit moment. On s'est ensuite retrouvé dans les vestiaires, et le président avait réservé une table au restaurant Ma Cocotte, aux puces de Saint-Ouen. Tout le monde était là : joueurs, dirigeants, staff, gens du club... C'était simple.Ah, je leur ai donné jusqu'à mardi matin ! Ils l'ont mérité, et tout le monde avait besoin de souffler. Pour nos retrouvailles, on va faire un pique-nique, rigoler et discuter de cette saison en relatant quelques souvenirs.Plus qu'un rôle prépondérant, les supporters ont joué un rôle essentiel. On dit souvent qu'il existe des stades qui font gagner des points. Cette année, c'était le cas pour Bauer. Par les encouragements, le soutien... Les supporters n'ont jamais sifflé, et ont toujours répondu présent à l'extérieur. Des points leur sont attribués, c'est certain. On peut même envisager qu'à un moment, ce sont eux qui ont fait la vraie différence. Ils font partie intégrante de la réussite du club aujourd'hui.Malgré le fait que la zone de jeu est pratiquement injouable, on adore l'endroit. C'est magique. Il y a donc une certaine tristesse, notamment chez les supporters qui considèrent ce lieu comme leur maison. Il y a de fortes chances qu'on déménage pour un certain temps, en espérant qu'il y ait une vraie décision au sujet de cet endroit unique. Bauer se doit d'exister. Il faut des travaux. Un stade placé à cet endroit de Paris, avec un mélange de personnes de toutes conditions sociales, une réelle mixité... C'est tout le football qui y est représenté. Tout le monde peut venir. Des chefs d'entreprise, des chômeurs... C'est le cas dans d'autres enceintes, mais sans doute pas marqué par une telle communion. Je suis allé dans de nombreux stades, mais ici, c'est incroyable.Cette communication autour de ce stade et du club était importante. Il ne faut pas oublier que le Red Star est connu dans le monde entier. J'ai vu des caméras des quatre coins de la planète venir faire des documentaires ces derniers temps. Des télés mexicaines, brésiliennes... Un ami m'a même envoyé une photo d'un bar à New York décoré de l'emblème du club avec l'étoile rouge. Outre son passé et son histoire, le Red Star est une marque qui s'exporte. Il faut s'en rendre compte, car ça a une vraie valeur et ça mérite de grandir. Tout le monde n'en est pas conscient.Avec tout ce qui s'est passé dans ce stade, je pense que non. On critique toujours le fait de galvauder, de vendre le patrimoine français. Mais Bauer, c'est un vrai patrimoine !Les pouvoirs publics, les investisseurs, les politiques. Cet endroit est une mine d'or.Il y a deux choses. D'abord les joueurs, notamment les jeunes à qui j'ai fait confiance, qui ont pris conscience de l'enjeu et qui ont fait le nécessaire pour terminer en boulet de canon. Et deuxièmement, l'environnement, oui. Si on avait été exporté ailleurs, pas sûr qu'on aurait réussi. Quand vous jouez à Bauer, vous vous sentez pousser des ailes.Plus grave qu'un simple échec.Ouais. Le club aurait toujours existé. Mais avec quels moyens ? Et dans quelle division ? Avec qui ? Comment ? C'est pour ça que l'attente et la pression ont été très lourdes tout au long de la saison. Il fallait monter.Juste après la trêve, on a passé deux-trois mois compliqués. On était quatrièmes. Toujours dans la course, mais ce serait un mensonge de dire qu'on n'était pas inquiets. Bon, inquiet est un grand mot... Disons qu'on était soucieux. À dix journées de la fin, on a donc décidé de changer beaucoup de choses. On a fait des choix forts. Des choix sportifs, des choix d'hommes, des choix tactiques, des choix d'organisation... On s'est remis en question. Il y a eu énormément de discussions, de vraies échanges, presque tendus. Et ça nous a réussi. Mais le mérite en revient prioritairement aux joueurs. Ce sont les acteurs principaux. Nous, nous ne sommes pas grand-chose sans eux. On les accompagne, on les fait progresser... Mais ce sont eux qui ont la clé. Et comme je leur ai dit, ils ont gagné toute ma considération, toute mon affection, et surtout mon respect. À vie. Parce qu'il fallait supporter la pression.Le match gagné 2-1 à Rodez, lors de la 29journée début avril, a été lourd de conséquences. Pour les deux équipes. Un match nul n'aurait été bon pour personne, on sentait qu'il fallait un vainqueur pour se projeter en haut du classement. Il est là, le vrai tournant. Ce succès a consolidé ce qu'on était en train de mettre en place, et ça a rassuré les joueurs. Ils ont pris conscience qu'ils étaient capables de le faire, et qu'il fallait aller chercher la gagne partout. On a senti une véritable prise de conscience. On a passé un peu de temps ensemble à table après le match, et on s'est vraiment dit : «Il y a eu les épopées en Coupe de France avec Quevilly, aussi... De toute façon, impossible de comparer. Chaque histoire est différente. Après, faut croire que ce club me va très bien, puisque j'y ai également réalisé une de mes meilleures années de joueur. Mais il faut souligner, et j'espère que vous le ferez, l'importance du staff, qui a été d'une grande compétence et d'un grand soutien. L'adjoint, le préparateur physique et l'entraîneur des gardiens ont été fondamentaux dans ce titre, que ce soit humainement ou sportivement.La difficulté de ce championnat, c'est que tout le monde pouvait battre tout le monde, à tout moment. Cette homogénéité augmente la difficulté. Car le titre se joue dès lors à très peu de choses. Ça aurait pu sourire à Créteil , à Boulogne... Ça valorise encore davantage notre montée et notre titre. En plus, avec notre statut de favori, la tâche était encore plus difficile. Donc ça rend la saison encore plus belle.C'est trop tôt pour le dire. Il va y avoir beaucoup de réunions de travail, je vais rencontrer mon président... Mais le club doit avant tout se stabiliser en Ligue 2.Ah ah ! Je vois que ça a fait le buzz, ça... Mais je le répète : s'il ne trouve pas chaussure à son pied, il est le bienvenu.