Bristol méritait mieux à Manchester

Manchester City (4-3-3) : Bravo - Danilo, Stones, Mangala, Zinchenko - De Bruyne, Touré, Gündoğan - Silva, Sterling, Sané. Entraîneur : Pep Guardiola.

Manchester City (4-4-1-1) : Fielding - Wright, Flint, Baker, Magnusson - Brownhill, Pack, Smith, Bryan - Paterson - Reid. Entraîneur : Lee Johnson.

City, Bristol City ! Après avoir sorti Manchester United , les hommes de Lee Johnson ont fait une belle dédicace à France Gall en résistant à l'Etihad Stadium, en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue. Less'inclinent de justesse, mais s'offrent le droit de rêver avant le match retour dans le sud-ouest du Royaume.Invaincu à domicile depuis plus d'un an, Manchester City , armé de ses cadors De Bruyne, Sané ou encore Sterling, s'est donc fait bouger par une équipe de Championship. Les occasions surgissent dans les deux surfaces, quand, juste avant la mi-temps, John Stones déséquilibre Bobby « l'extincteur » Reid. Penalty. La pépite de Bristol se fait justice elle-même, même si Claudio Bravo effleure le cuir, 0-1 !Après le coup d'extincteur, un autre pompier est de sortie. Raheem Sterling aurait remis les pendules à l'heure au bout du bout du premier acte si son piqué malicieux n'avait pas été sauvé in extremis par le mètre 97 d'Aden Flint, sous la transversale.Le répit est de courte durée. À la 55 Kevin De Bruyne fout le feu dans la défense, décale intelligemment Sterling, qui lui remet en une touche, et le nouveau capitaine conclut tranquillement du plat du pied, 1-1. Sergio Agüero remplace Yaya Touré, pas de doute, c'est le début d'un long siège. Man City pousse et finit par l'emporter sur une tête du Kun dans le temps additionnel. Cruel pour Bristol, mais logique. Manchester l'emporte 2-1 et prend l'avantage.Les citoyens de Bristol et Manchester se donnent rendez-vous le mardi 23 janvier dans la forteresse de l'Ashton Gate Stadium pour la deuxième partie du scrutin.