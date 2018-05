Brighton tape United et se maintient en Premier League

Brighton (4-5-1) : Ryan - Bruno, Duffy, Dunk, Bong - Knockaert, Pröpper, Gross (Kayal, 84e), Stephens, Izquierdo (March, 88e) - Murray. Entraîneur : Chris Hughton.



Manchester United (4-3-3) : De Gea - Young, Rojo (McTominay, 76e), Smalling, Darmian (Shaw, 69e) - Pogba, Matić, Fellaini (Lingard, 69e) - Martial, Rashford, Mata. Entraîneur : José Mourinho.

Mouette alors !Dans un match où l’on se demandait qui était vraiment troisième au classement, lesse sont vaillamment imposés sur le plus petit des écarts face à despeu inspirés, pour ne pas dire franchement décevants. Une victoire (1-0) qui permet aux hommes de Chris Hughton de valider officiellement leur maintien à une journée du terme.En première période, ce sont les Mancuniens qui se montrent dangereux les premiers, mais Marouane Fellaini est signalé hors jeu au bout de trois minutes seulement après avoir repris du genou un coup franc de Rashford. Rashford qui manque d’ailleurs de servir Anthony Martial , pourtant laissé seul face au but de Matthew Ryan à la demi-heure de jeu. Mais lesne sont pas pour autant à la peine et il faut un David de Gea impérial pour repousser les tentatives de Pascal Gross et de Glenn Murray La pression finit par payer, puisque au retour des vestiaires, José Izquierdo doit s’arracher pour centrer du bout du pied pour Pascal Gross qui reprend de la tête et crucifie De Gea sur sa ligne. Un seul petit but face auquel Manchester United ne répond pas grand-chose de convaincant, à l’image des multiples frappes lointaines de Paul Pogba . Mais surtout, un seul petit but qui assure à Brighton de rempiler pour une pige dans l’élite. Et vu la grinta proposée ce soir, on en veut encore.