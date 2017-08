Bricomarché partenaire de la Coupe de la Ligue

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Louis Vuitton aurait été doublé au dernier moment.Après la Domino's Ligue 2 et la Ligue 1 Conforama, c'est une autre marque de renom qui va sponsoriser une autre de nos compétitions nationales puisque Bricomarché est le nouveau partenaire officiel de la Coupe de la Ligue pour la saison 2017/18.Contrairement aux championnats de L1 et L2, la Coupe de la Ligue ne portera pas le nom de l'enseigne qui bénéficiera en revanche d'une visibilité autour du terrain et sur tous les supports de la compétition (en arrière plan des interviews, écrans géants des stades, billets...).À quand la Coupe de France des villes de La Foir'Fouille ?