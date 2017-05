Briand va prolonger l'aventure guingampaise

0

Antoine Kombouaré après #EAGDFCO : "Il y a de grandes chances pour que Jimmy Briand soit avec nous la saison prochaine" #JourDeFoot pic.twitter.com/mUYXeVuThs — Canal Football Club (@CanalFootClub) 6 mai 2017

Arrivé à Guingamp il y a maintenant deux saisons, Jimmy Briand n'en finit plus de séduire son monde. Combattif, exemplaire et surtout efficace, l'ancien lyonnais en est même venu à porter le brassard. En plus de son équipe comme ça a encore été le cas ce week-end avec un doublé et une passe décisive pour celui que tout le monde au club aimerait voir prolonger.Une idée à laquelle il ne semble pas opposé, même s'il préfère rester mesuré : «. »Une retenue assez loin d'Antoine Kombouaré pour qui la prolongation parait d'ores et déjà signée. Pour son plus grand bonheur : «. »Une véritable déclaration d'amour.