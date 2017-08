Brian Fernández arrive à Metz

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'attaquant de 22 ans, Brian Fernández, va partir du club argentin du Racing Club pour s'engager avec le FC Metz . D'après la Radio Continental, les deux formations ont trouvé un accord et le joueur est attendu dans les prochains jours en Lorraine. Après les arrivées de Gerónimo Poblete et Cafu continuent donc de prospecter en Amérique du Sud.Mais si cette recrue latine a de quoi faire saliver les supporters, le pari est risqué. À la suite de la mort de son frère en 2012, Brian Fernández est tombé dans une grave dépression que seule la cocaïne soulageait. Suspendu deux ans en 2015 par la CONMEBOL après un contrôle positif, le joueur a finalement retrouvé les terrains en janvier dernier mais le moral n'est pas encore au beau fixe.Même si la perspective de l'hiver lorrain sous la grisaille et la pluie sent un peu la déprime, les chansonnettes de Patrice Hinschberger parviendront sans doute à lui redonner le sourire.