Brest terrasse Lorient

La course à la montée en Ligue 1 s'annonce de plus en plus palpitante.Deux jours après (presque) tout le monde, Brest et Lorient nous ont offert un derby breton à sens unique lundi soir. Les joueurs du Stade brestois n'ont fait qu'une bouchée des Merlus qu'ils ont allongé 3-0 grâce à des buts de Gaëtan Charbonnier Jason Berthomier et Édouard Butin, dans une rencontre que les Lorientais ont fini à neuf.Grâce à ces trois points précieux, les hommes de Jean-Marc Furlan reviennent à un tout petit point du premier barragiste pour la montée, Clermont , alors que Lorient perd l'occasion de s'assurer une place parmi les cinq premiers.À cinq matchs de la fin de la saison, cinq équipes se tiennent en trois points. On est reparti pour le scénario fou de la saison dernière.