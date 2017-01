Brest piégé par une CFA

0

Fleury 91 FC 2-0 Stade brestois

Se payer une équipe de Ligue 1, c'est bien.S'offrir le leader de la Ligue 2, ce n'est pas mal non plus. Surtout quand on évolue en CFA. C'est le cadeau que s'est fait Fleury 91 FC contre Brest lors du dernier 32de finale de la Coupe de France Le héros de la rencontre, puisqu'il en faut un, se nomme Aurélien Tertereau. Le meneur de jeu a inscrit un doublé, en ouvrant la marque sur un exploit personnel dès la deuxième minute, puis en achevant son adversaire à dix minutes du terme sur un contre. Sans parler du carton rouge de Luciano Castán qu'il s'est chargé de provoquer.Prochaine étape : Avranche, le premier février en seizième de finale. Tertereau sera chaud.