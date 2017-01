Brest, leader genou à terre

0

Stade brestois 0-1 Red Star FC

En tête du championnat de Ligue 2, les Brestois pensaient sans doute passer une soirée tranquille en recevant le Red Star , 17du classement avant le coup d'envoi.Mais après une heure d'un match plutôt fermé, c'est bien Julien Toudic , attaquant du Red Star (ancien de Caen et de Reims , entre autres), qui a réussi à tromper Joan Hartock et qui a calmé le stade Francis-Le Blé. Toudic était entré en jeu à peine trois minutes avant de planter, remplaçant l'ancien attaquant de l'Évian Thonon Gaillard Sekou Keita . La casse est limitée pour le Stade brestois qui reste en tête de la Ligue 2 avec trois points d'avance sur Lens , mais le Red Star quitte sa périlleuse dix-septième place pour se caser juste devant Laval , au seizième strapontin.Pas de quoi déboucher le champagne pour les hommes de CLlaude Robin, mais assez pour passer la semaine l'esprit un peu plus serein en attendant la prochaine journée.