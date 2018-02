Brest et Reims se neutralisent

Brest (4-2-3-1) : Larsonneur - Belaud, Casteletto, Weber, Bernard - Pi, Grougi -Faussurier, Charbonnier, Autret - Butin. Entraîneur : Jean-Marc Furlan.



Reims (4-3-3) : Carrasso - Metanire, Jeanvier, Abdelhamid, Boujours - Chavalerin, Martin, Da Cruz - Chavarría, Siebatcheu, Ngamukol. Entraîneur : David Guion.

Tonnerre de Brest ! Après sa défaite contre Lorient Reims a encore perdu des points à Francis-Le Blé. Paradoxalement, c'est le Stade brestois qui fait la mauvaise opération.Sous la neige, Brestois et Rémois se quittent sur un score vierge. Mais il s'en est fallu d'un poteau sur la frappe d' Anatole Ngamukol , puis une barre sur l'enroulé de Marvin Martin quelques secondes plus tard, pour que le leader champenois ne débloque les compteurs en première période. Jordan Siebatcheu a même fait trembler les filets, sauf que l'arbitre assistant a levé son drapeau.Sans son maître à jouer, Diego Rigonato, le Stade de Reims repart donc de Brest avec un point après une série de quatre victoires à l'extérieur. Pour le Stade brestois, en revanche, c'est le cinquième match consécutif sans victoire. La course à la montée disparaît sous la neige.