Brest de retour, le Red Star précoce

Neuf matchs, le but le plus rapide de la saison, une superbe combinaison sur coup franc, quatre cartons rouges en deux matchs, une victoire d'Auxerre : la Ligue 2 a encore fait son show.

Ajaccio 1-1 Amiens SC

Auxerre 2-0 Nîmes

Brest 2-1 Troyes

Clermont 0-0 Tours

Laval 0-1 Lens

Le Havre 0-1 Strasbourg

Red Star 1-0 Orléans

Sochaux 1-1 Bourg-Péronnas

Valenciennes 0-0 Gazélec Ajaccio

Une minute de silence pour commencer à François-Coty, comme dans tous les stades de France , en mémoire des victimes du crash de l'avion de Chapecoense . Puis un coup de sifflet pour signifier la fin de l'hommage, un autre pour lancer le match, mais aucune raison de s'enflammer pour autant. Une demi-occasion par équipe ne fait pas un but, Ajaccio et Amiens doivent revoir leurs copies à la pause. Alors professeur Pelissier fait entrer les élèves Tinhan et Eickmayer qui, consciencieux, voire un brin fayots, rendent une passe décisive pour le premier, un but pour le second. Moussa Maazou serait plutôt du genre dernier rang en classe, cancre aux coups d'éclat. Son enchaînement contrôle de poitrine–reprise de volée est puissant, surtout, il permet à Ajaccio d'arracher le point du nul dans les toutes dernières minutes.Un contrôle en extension qui élimine deux joueurs, une reprise de volée puissante dans la lucarne de Lionel Dias : Courtet fait bien les choses pour l'ouverture du score auxerroise. Auxerre semble dans un bon jour, mais Auxerre n'est pas lanterne rouge pour rien et Zacharie Boucher se fait peur en repoussant mal une frappe d'Alioui, puis en voyant Ripart taper son poteau. Mais désormais, Auxerre a Obraniak. L'ancien Lillois mène un trois-contre-deux avant de choisir un Courtetpour le doublé d'une jolie frappe de l'extérieur de la surface. Suffisant pour faire chanter l'Abbé-Deschamps : ce soir, Auxerre est 19Deux équipes aux courbes inversées, mais celle qui pourrait glisser vers le ventre mou est aussi celle qui se montre la plus aguicheuse en première période. Maupay tente une attaque d'entrée, sans succès, alors Brest sort la carte billard pour conclure : Samassa repousse la frappe de Maupay, Traoré veut dégager, Thiago contre son équipier et son camp. Avantage de courte durée, car en face, ça passe sur un malentendu. En l'occurrence, l'arbitre central déjuge sa touche et le hors-jeu pour valider le but de Niane, remis en jeu par Castán et qui en est à neuf sur les douze dernières réalisations troyennes, quand même. Bryan Pelé tente bien de répondre en renard, mais il se cogne au poteau du poulailler. Maupay est plus en chaleur : à l'affût sur une balle perdue, il dépose la charnière centrale pour aller tromper Samassa. Troyes ne s'en remettra pas, malgré un dernier coup franc qui s'en va flirter avec la lucarne. Brest gratte les trois points et rejoint Troyes sur le trône. Clermont peut être devant au classement, c'est derrière que ça se passe sur le terrain. Car du côté de Tours , Maouche mène la danse et Maoulida fait tourner. Le ballon, d'abord, puis le genou d'un Clermontois, un geste qui vaut rouge juste avant la mi-temps de son 546match pro et premier avec Tours . Le respect des anciens, le capitaine Filippi connaît. Alors Rodéric va rejoindre Toifilou à dix minutes du terme sur un tacle de camionneur envoyé dans les jambes de Jobello et laisse ses coéquipiers à neuf. Sans conséquence car, comme à Valenciennes , deux cartons rouges, mais zéro but à Gabriel -Montpied.Il fait froid à Laval , alors les supporters font la chenille dans les tribunes. Les Lensois, eux, s'en tamponnent. Une première fois, Gérard décale Zoubir qui joue avec son vis-à-vis et centre pour Cristian Lopez dont la talonnade retombe juste au-dessus de la barre. Une deuxième fois, le Racing fait parler sa science sur coup de pied arrêté, c'est superbe : au bout d'une combinaison à quatre initiée par Bostock, Fortuné, trouvé seul dans la surface, aligne Cappone. Un tueur au sang-froid qui n'a besoin que d'une balle pour braquer la victoire, malgré la patate de Malonga à deux doigts de la lucarne de Douchez dans les dernières minutes. Les Sang et Or ont eu chaud, mais sont surtout sur le podium ce soir.Trois défaites sur les quatre derniers déplacements pour Strasbourg . Mais cette fois, sa traversée de la France , le Racing ne compte pas la faire pour rien. Baptiste Guillaume fait briller Farnolle par deux fois, Le Havre ne propose pas grand-chose. À défaut d'être buteur, Guillaume se transforme en passeur à l'heure de jeu en interceptant un ballon et en lançant parfaitement Bahoken dans la défense havraise. Un but suffisant compte tenu de l'opposition, et Strasbourg peut revenir à hauteur du Havre au classement.33 secondes : c'est désormais le but le plus rapide de la saison, et il est pour Mhirsi d'un pointu tout en efficacité. Une ouverture du score bienvenue pour une équipe en difficulté qui s'arrête de jouer dès l'avantage obtenu. Mais en face, les Jaunes confondent vitesse et précipitation, perdent leur gardien sur blessure, ou sont dégoûtés par Pierrick Cros quand le gardien des banlieusards détourne parfaitement un missile de Romain Armand . Une défaite amère pour les Orléanais, mais en même temps, ça leur apprendra à être ponctuels.Feinter pour mieux planter, une idée maîtrisée par Boussaha et les Burgiens en début de partie. Alors que son équipe est dominée, Boussaha se présente sur le côté et, quand tout le monde s'attend à la remise, allume le petit filet opposé. Fuchs, de loin, préfère le premier poteau, et ça marche aussi. Premier but en pro pour Jeando Fuchs . Andriatsima, qui n'a plus marqué depuis cinq matchs, ou Karanović, n'ont pas la même réussite, ce qui a tendance à agacer Gibeaud, expulsé pour un tacle par derrière plein de frustration. Oui, Sochaux a dominé, mais non, Sochaux n'a pas gagné. Au moins les supporters de Bonal ont-ils vu un joli match.Quand un combo penalty – carton rouge est sifflé dans le premier quart d'heure, on est en droit de s'attendre à quelques folies. Mais Valenciennois et Gaziers ont déçu. D'abord parce que la peine du Gaz' est atténuée après la sortie de Hountondji avec l'arrêt d'Elana sur le penalty de Da Costa. Ensuite parce que l'attaque–défense menée par VA reste stérile. Il faut une petite folie de Fulgini, qui ne sait pas que l'arbitre a des yeux dans le dos au moment de savater son adversaire, pour réveiller le match. Résultat final, un carton rouge partout. Mais pas de but, donc.