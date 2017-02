Brésil : l'arbitre annule le match avant de donner le coup d'envoi

0

JD

La rage.Pas d'autres mots pour les vingt mille spectateurs du derby de Curitiba entre l' Atlético Paranaense et Coritiba qui devait ce tenir dimanche dernier. Et pour cause : au moment de siffler le coup d'envoi, l'arbitre a purement et simplement reporté le match. Pourtant, la météo était excellente. La raison est bien plus mesquine et émane d'un ordre du président de la Fédération régionale (FPF) lui-même.Officiellement, le report du match est dû à un trop grand nombre de journalistes présents sans accréditation. Mais cette poudre aux yeux cache une réalité un peu plus complexe. Pour protester contre des revenus liés aux droits télévisés jugés trop faibles, les deux clubs avaient décidé d'un commun accord de diffuser gratuitement la partie en simultané sur Facebook et YouTube.Une initiative qui n'a évidemment pas plu à la FPF qui a donc sommé Paulo Roberto Alves Junior, l'arbitre du jour, de reporter purement et simplement le match. «, pour le président de l' Atlético , pour quiAlors que la date de report n'est pas encore connue, les dirigeants ont annoncé leur intention de recommencer à chaque match tant qu'ils n'auront pas obtenu satisfaction.Sócrates aurait sûrement été fier d'eux.