Bravo, loin des applaudissements

Acheté par Manchester City pour ses qualités de jeu au pied, Claudio Bravo ne parvient pas à répondre aux attentes placées en lui. Et ne réussit pas davantage à se montrer décisif avec ses mains. Une question de temps ?

S'adapter à l'Angleterre

Une transformation par le Pep ?

Par Florian Cadu

Propos de Cristophe Lollichon recueillis par FC

Deux. En douze journées de Premier League, Claudio Bravo n’en a passé que deux sans aller chercher un ballon au fond de ses filets. La dernière fois, c’était il y a presque un mois. Depuis, le Chilien a dû s’incliner à onze reprises en six matchs toutes compétitions confondues. Soit près de deux buts encaissés par partie. Impensable quand on garde les cages d’un demi-finaliste de Ligue des champions et d’un candidat au titre national, à savoir Manchester City Précisons tout de suite dans quel environnement il évolue avant d’évoquer les limites qu’il affiche. Contrairement à certains de ses confrères ( Thibaut Courtois , Petr Čech...), Bravo doit faire face à un système défensif actuellement très défaillant, symbolisé par les absences plus ou moins régulières de Vincent Kompany et Nicolás Otamendi , la fragilité de John Stones ou la présence de Bacary Sagna en charnière centrale, le tout accentué par une volonté perpétuelle d’aller de l’avant et donc d’offrir des espaces à l’adversaire.Reste que celui qui a été imposé par Pep Guardiola à ses dirigeants pour remplacer le fidèle Joe Hart – jeté comme un malpropre – n’apporte pour le moment ni la sécurité d’un gardien de but de très haut niveau, ni les qualités que Guardiola voyait en lui. Bravo a en effet été recruté pour faire parler son pied et participer au jeu au sol par des relances inspirées. C’est loin d’être le cas, malgré toute la bonne volonté du monde du principal concerné. En PL avec City, Claudio touche plus de ballons qu’avec Barcelone en Liga l’an dernier (34 par match contre 27), utilise autant les longs ballons (environ 4,5 transversales par match), mais son pourcentage de passes réussies dégringole de 84 à 74.La raison ? Les différences liées intrinsèquement à chacun des deux championnats, comme l’explique Christophe Lollichon , entraîneur des gardiens à Chelsea : «» D’autant que Claudio Bravo jouait auparavant dans uneconstruite de manière à favoriser ce jeu au sol : «En clair, l’ancienne pourrait pas offrir tout ce que Guardiola attend de lui, car le football anglais ne lui en laisse pas le temps. Dans ce contexte, l’entraîneur catalan pourrait être pointé du doigt. Sauf qu’en essayant de suivre les consignes de son coach, Bravo fait également preuve d’une fébrilité flippante. Non seulement il ne paraît pas serein balle au pied, mais il semble en plus être dans l’exagération de son rôle, ce qui donne lieu à de dangereuses boulettes. Il s’était d’ailleurs fait remarquer avec une sortie litigieuse dans les pieds de Wayne Rooney lors de sa première apparition avec Manchester, et n’a pas rassuré depuis. En témoigne sa grossière erreur face au Barça . Alors, le Sud-Américain est-il finalement plus faible avec ses crampons que sa réputation le laisse entendre ? «, répond par une pirouette Christophe Lollichon Le portier, lui, considère dans leque les risques font partie inhérente du, tout en rappelant la priorité de son poste : «(...)» Problème : l’international de trente-trois ans pèche aussi à ce niveau-là. Ainsi, Bravo réalise en moyenne 1,83 arrêt par rencontre, et n’en effectue que 1,47 entre chaque but. Un total très faible, qui ravive le nom de Hart dans les cerveaux des supporters, se rassure le portier.. » «, le défend pour sa part Manuel Pelligrini sur le site de la FIFA.» On attend qu’il le prouve avant de frapper dans nos mains.