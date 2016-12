Braga s'impose au Sporting

0

Sporting 0-1 Braga

SO

Il faut toujours se méfier de ses ex. Toujours. Formé au Sporting Portugal, Wilson Eduardo n'a jamais vraiment eu sa chance avec le club de la capitale portugaise, jouant seulement vingt-quatre rencontres lors de la saison 2013-2014. En dehors de cet exercice, le milieu de vingt-six ans a enchaîné cinq prêts au Portugal et deux à l'étranger, avant de s'engager avec Braga lors de l'été 2015.Ce match sur la pelouse des, c'était donc son match. Dans une rencontre globalement ennuyante, où le Sporting Portugal a fait tourner la balle sans vraiment se montrer dangereux, c'est Wilson Eduardo qui surgit pour ouvrir le score. À vingt mètres, le numéro 7 de Braga décoche une frappe à ras de terre sur laquelle Rui Patrício se troue totalement. Malgré quelques tentatives pour égaliser, les hommes de Jorge Jesus s'inclinent à José Alvalade et voient leurs adversaires du jour leur voler la troisième place. Pourtant, le Sporting était prévenu, Wilson Eduardo leur avait déjà fait le coup en Coupe du Portugal il y a un an et en championnat en janvier dernier. C'est pour cela qu'il faut toujours s'éloigner le plus possible de ses ex.